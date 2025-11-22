Bloqueios alteram trânsito em Fortaleza para prova de ciclismo

Fortaleza terá vias bloqueadas para realização da Giro D’Italia neste domingo / Crédito: Reprodução/ Pexels

O trânsito em Fortaleza terá mudanças significativas na manhã deste domingo, 23, por conta da Giro D’Italia Ride Like a Pro, competição internacional de ciclismo que será realizada pela primeira vez na capital. As alterações começam cedo e afetam algumas das avenidas mais movimentadas da cidade. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que mobilizará cerca de 80 agentes e orientadores para organizar o fluxo e garantir a segurança dos ciclistas. A operação tem início às 5h45, com o bloqueio parcial da avenida Santos Dumont, a partir da rua Oswaldo Cruz. A partir deste ponto, o trânsito passa a sofrer interrupções ao longo do trajeto que segue pelas avenidas Aldy Mentor e Clóvis Arrais Maia, rota que leva os atletas em direção a Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

