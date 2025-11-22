Dia C de cirurgia ocorre em mais de 90 hospitais no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-11-2025: Dia C de Cirurgias, no Hospital Infantil Albert Sabin. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Os Hospitais do Ceará realizam neste sábado, 22, o Dia C de Cirurgias Eletivas, com mutirão para atender pacientes que estão nas filas de espera. O projeto é fruto da parceria entre o Governo Federal e municipais. O evento teve seu início simbólico no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Evandro Leitão (PT). Também esteve presente o secretário executivo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Lauro Perdigão.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-11-2025: Dia C de Cirurgias, no Hospital Infantil Albert Sabin. A abertura do mutirão contou com a presença do Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, o Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, a Diretora do Hospital Albert Sabin, Fábia Linhares, e demais autoridades. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Na unidade, devem ser realizadas 46 cirurgias, de cinco especialidades: cirurgias de cabeça e pescoço, ortopedia, urologia, além de casos de alta complexidade. “Apesar do número não parecer tão grandioso, muda a vida de quem está esperando em uma fila”, destaca a diretora geral do Albert Sabin, Fábia Linhares. O mutirão mobiliza profissionais de todas as áreas, desde a central de atendimento - que chama a família para uma consulta - até quem trabalha na lavanderia e nos serviços gerais.

E mesmo com o momento de seriedade, os profissionais buscam torná-lo lúdico para os pequenos. Para desmistificar o medo da cirurgia, eles podem vestir fantasias de super herois - que são desinfectadas - para entrar na sala de cirurgias. “É um momento também prazeroso, já que os profissionais abraçam esta causa com muito carinho”, finaliza a diretora. Aurora, de 1 ano e 4 meses, foi chamada para sua cirurgia de correção do lábio leporino e explorou bastante a sala de espera antes de fazer a operação. Para a mãe, Cícera, o procedimento vai impactar na autoestima da filha. “Estou um pouco ansiosa, mas sei que vai ser muito melhor pra ela”, conta.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-11-2025: Dia C de Cirurgias, no Hospital Infantil Albert Sabin. Na foto, Cícera (mãe), 35 anos, dona de casa, e Aurora, de 1 ano e 4 meses. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Já o adolescente Francisco Eduardo, 15, aguardava sua vez colorindo desenhos. Sua mãe Maria Estefânia da Silva, 44, o acompanhava. “Essa cirurgia é muito importante para ele e eu fiquei muito feliz quando recebi a ligação. Nós aguardávamos desde junho e muitos falavam que “não sairia (a cirurgia) tão cedo, e está aqui ele só aguardando”, relata.