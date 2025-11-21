Ceará realiza Dia C de Cirurgias com mais de 3 mil especialidades

Governo do Ceará promove o Dia C de Cirurgias. Na imagem, registro feito em setembro de 2025 / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

O Estado do Ceará realiza, no neste sábado, 22, o segundo Dia C de Cirurgias, um mutirão médico que deve realizar mais de 3 mil procedimentos em um único dia. Serão mobilizadas 100 unidades de saúde em 56 municípios cearenses para a ação. LEIA TAMBÉM| Iniciativa oferece tratamento dentário a mulheres vítimas de violência

O início do mutirão será acompanhado pelo governador Elmano de Freitas (PT) no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). A iniciativa faz parte do Programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, e tem como objetivo agilizar a realização de procedimentos cirúrgicos. Esta é a segunda edição do Dia C de Cirurgias no Ceará. A primeira, realizada em 20 de setembro de 2025, alcançou 3.067 procedimentos — 18% acima da meta inicial de 2.600 cirurgias. No total, 16 especialidades foram contempladas, com destaque para a oftalmologia, responsável por 1.663 intervenções. Dia C de Cirurgias em Fortaleza Em Fortaleza, 15 unidades da Rede Municipal de Saúde serão mobilizadas, incluindo 10 unidades próprias e cinco unidades contratualizadas. Entre os espaços, estão o Instituto Dr. José Frota, Hospital da Mulher, Hospital da Criança, os três Frotinhas, os três Gonzaguinhas e a Santa Casa de Misericórdia.