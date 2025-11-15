Paraquedistas viralizam com salto noturno em Fortaleza

Emoção e Adrenalina paraquedistas viralizam após salto em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Instagram @brunoalex

Um tornado? Meteoro? Peças de equipamento aéreo? Essas foram algumas das reações das pessoas que estavam pela região da orla de Fortaleza, pela Praia de Iracema, noite de sexta-feira, 14, surpreendidas ao avistarem umas luzes caindo do céu. O vídeo da população assustada com o acontecimento logo viralizou nas redes sociais. Assista: O acontecimento se trata de uma prática de esporte radical: o paraquedismo, feita pelo grupo Fly Brother Wingsuit, que reúne paraquedistas entusiastas pela modalidade de wingsuit, conhecido como asa de morcego, em que o praticante utiliza um traje especial com asas (wingsuit) para planar durante a queda livre, atingindo altas velocidades horizontais.

A apresentação envolveu sete componentes do projeto, atletas de São Paulo, Goiânia, Bahia, Rio de Janeiro e de Fortaleza, além de outras cidades do Brasil, que deram um show na Praia de Iracema, com um salto noturno inédito. Para dar aquele efeito de luz durante o salto, eles utilizaram uma cascata de ouro, equipamento que simula chuva dourada, com iluminações especiais acopladas no pé esquerdo, que eram acionadas remotamente via controle, na distância de nove mil pés, altura pré-estabelecida para acenderem o dispositivo luminoso e criarem o efeito que chamam de “cometas humanos”. Emoção e Adrenalina paraquedistas viralizam após salto em Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram @brunoalex Eles chegaram a 12 mil pés de altura, aproximadamente 4 km. Às 21 horas, saltaram do equipamento aéreo e transformaram o céu da capital cearense em um espetáculo da prática de salto wingsuit, reunindo luzes e emoção, levando beleza, técnica e adrenalina para o público que assistia de baixo.

"Para gente está sendo especial. Eu e a minha esposa amamos o Ceará. Antes deste salto nós já estávamos em Guriú e Tatajuba velejando. A gente veio para cá, para Fortaleza, exatamente para fazer o salto", explicou Bruno Alex, um dos idealizadores do projeto Fly Brother WingSuit. Bruno Alex tem 36 anos, é empresário, DJ, paraquedista desde 2019 e instrutor do esporte radical. Em sua bagagem de sucesso na prática, o mineiro, que atualmente reside em Goiânia, acumula mais de 950 saltos e 700 dedicados só na modalidade de wingsuit. O desejo de praticar paraquedismo nasceu após ele realizar um salto duplo, tipo de paraquedismo onde um passageiro não-paraquedista salta preso a um instrutor experiente. Ainda no ar, Bruno sentiu uma emoção que jamais havia experimentado, a adrenalina na sua mais alta energia.

A sensação de estar no ar junto ao sentimento de vigor, foram combustíveis para que ele seguisse carreira na área e, hoje, com o projeto Fly Brother WingSuit levasse para todo o País os mesmo sentimentos, acompanhados de amigos que compartilham do mesmo espírito esportivo. Unidos pelo ponto em comum, são instrutores que promovem a prática esportiva no Brasil, dando cursos e fomentando tudo aquilo que diz respeito ao wingsuit. “O objetivo é difundir o esporte e trazer mais adeptos para cá”, explica Bruno. Após a viralização do grupo nas redes sociais, uma das dúvidas dos internautas era a divulgação dos saltos e espetáculos noturnos que eles promovem pelo País. Quando questionado sobre Bruno comenta. “Nós esperamos o conteúdo orgânico. Não divulgamos, é intencional”.