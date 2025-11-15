Espanha goleia Geórgia, mas ainda não assegura vaga na Copa do Mundo

La Roja faz 4 a 0 fora de casa e vai decidir sua classificação para o torneio na próxima terça-feira (18), contra a Turquia

O grande nome da partida foi Mikel Oyarzabal, que defende a Real Sociedad e liderou o ataque espanhol, inclusive com dois gols. Ferrán Torres e Martín Zubimendi também balançaram as redes, completando o placar elástico e confirmando a superioridade da seleção visitante.

Mesmo sem poder contar com o talento de Lamine Yamal, a Espanha mostrou força coletiva e não teve dificuldades para derrotar a Geórgia neste sábado (15), em Tbilisi. A equipe comandada por Luis de la Fuente goleou por 4 a 0, resultado que deixa a La Roja muito próxima da classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Com o triunfo, a Espanha segue com 100% de aproveitamento e praticamente assegura sua presença no torneio mundial. Lidera o Grupo E das Eliminatórias com 15 pontos conquistados em 15 possíveis. A classificação ainda não foi confirmada pois a Turquia, atual segundo colocada, está apenas a três pontos da líder da chave com uma rodada restante.

O confronto decisivo ocorre na próxima terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de la Cartuja, em Sevilha. Os espanhóis precisam apenas de um empate para confirmar sua presença na Copa, enquanto os turcos necessitam de uma vitória expressiva para superar a diferença de 14 gols no saldo.

Em caso de classificação para a Copa de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, a Espanha carimba o passaporte para sua 17ª edição do torneio, a 13ª em sequência. A Turquia, por outro lado, não disputa o torneio desde 2002, quando perdeu para o Brasil na semifinal.

