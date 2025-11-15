Áustria bate Chipre fora de casa e se aproxima da vaga para a Copa de 2026

Classificação pode ocorrer ainda neste sábado, caso a Bósnia e Herzegovina, em seus domínios, não derrote a Roménia

A Áustria deu um passo importante rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Chipre por 2 a 0, neste sábado (15), pela nona rodada do Grupo H das Eliminatórias da Europa. O grande destaque foi o atacante Marko Arnautovic, de 36 anos, autor dos dois gols na Limassol Arena.

O primeiro gol saiu aos 18 minutos, em cobrança de pênalti. O jogador do Estrela Vermelha fez a tradicional paradinha, esperou o goleiro Fabiano Freitas se movimentar e finalizou com categoria no canto direito. Na segunda etapa, aos 11 minutos, os visitantes ampliaram: Kevin Danso avançou pela área e cruzou para Arnautovic, que concluiu com precisão.