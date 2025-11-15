Papa recebe estrelas do cinema, um 'laboratório de esperança'

O papa Leão XIV recebeu neste sábado (15), no Vaticano, cerca de 200 profissionais do cinema, entre eles os atores Cate Blanchett, Viggo Mortensen e Monica Bellucci, e descreveu a sétima arte como um "laboratório de esperança". O pontífice, de 70 anos, apertou a mão de todos os convidados no Palácio Apostólico, onde o diretor e roteirista americano Spike Lee lhe presenteou com uma camiseta do time de basquete New York Knicks. Entre os convidados estavam também os diretores italianos Dario Argento e Matteo Garrone.

Durante uma audiência, o papa agradeceu ao cinema por ser "uma arte popular no sentido mais nobre, que nasce para todos e fala com todos", e que sabe associar o entretenimento "com a narrativa da aventura e o espiritual do ser humano". O cinema, insistiu, é "um laboratório de esperança, um lugar onde o homem pode voltar a olhar para si mesmo e para o seu destino". Em seguida, o pontífice incentivou as instituições a continuarem apoiando a cultura e a sétima arte. "As estruturas culturais como os cinemas e teatros são os corações pulsantes de nossos territórios" e "contribuem para sua humanização", disse, em um discurso amplamente aplaudido. "Uma das contribuições mais valiosas do cinema é precisamente ajudar o espectador a voltar a si mesmo, a olhar com novos olhos a complexidade de sua própria experiência, a voltar a ver o mundo como se fosse pela primeira vez e a redescobrir, nesse exercício, uma parte daquela esperança sem a qual nossa existência não está plena", afirmou.

Após a recepção, a atriz Cate Blanchett declarou aos jornalistas que as palavras do pontífice "foram extraordinárias". "Quem dera que os ministros da Cultura de todo o mundo prestassem atenção a elas. Ele falou sobre compaixão e sobre se interessar pelos problemas do mundo", destacou. - Enfrentar 'as feridas do mundo' -

O Vaticano afirmou na quarta-feira que o convite ao mundo do cinema buscava explorar "as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos". "Nossa época precisa de testemunhas de esperança, beleza e verdade: vocês, com seu trabalho artístico, podem ser essas testemunhas", declarou Leão XIV aos profissionais do cinema. Não é a primeira vez que um papa celebra um evento assim. Em junho de 2024, seu antecessor, o papa Francisco, convidou ao Vaticano mais de 100 atores, entre eles Stephen Colbert, Whoopi Goldberg e Jimmy Fallon.