Estêvão destaca conselhos de Ancelotti e mais um gol pela Seleção: “Algo que sempre sonhei”Atacante tem grande atuação no triunfo diante de Senegal e mostra credenciais para chegar à Copa do Mundo como titular de Carleto
Com personalidade e bom futebol, Estêvão voltou a estufar a rede com a camisa da Seleção Brasileira. Afinal, neste sábado (15), o atacante abriu o placar no triunfo do Brasil por 2 a 0 sobre Senegal, em Londres, sendo o seu quarto tento em dez partidas. Na saída de campo, o atleta exaltou a relação com o técnico Carlo Ancelotti, que novamente lhe deu mais uma oportunidade de ser titular com a amarelinha.
“Deu um abracinho, contou como parabéns, né?”, brincou o jogador.
“Um cara (Ancelotti) que tem inúmeros títulos, currículo importante. Fico feliz por Deus ter colocado ele na minha vida. Treinador espetacular, conversa no dia a dia, me dá conselho, ajuda bastante”, completou.
Realização de um sonho
Dentro das quatro linhas, ainda no primeiro tempo, o atacante teve a chance de finalizar e bater cruzado para estufar a rede. Em seguida, coube a Casemiro ampliar o marcador, ainda na etapa inicial, e construir a vitória segura. Dessa forma, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar a Tunísia, em Lille, na França, no último amistoso de 2025.
“As coisas estão acontecendo. Representar a Seleção é algo que sempre sonhei. É a minha melhor fase. Continuar trabalhando todos os dias”, completou.
“Isso é bom para todo mundo, jogadores disputando posição. Me dedico aqui para estar na Seleção, que é tudo para mim. Concorrência é boa, mas é ter pés no chão. Estar aqui é uma sensação incrível”, concluiu.