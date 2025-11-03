Testemunhas são ouvidas na 1ª audiência de feminicídio contra enfermeira em Fortaleza

Testemunhas são ouvidas na 1ª audiência de feminicídio contra enfermeira em FortalezaClarissa Costa Gomes foi morta pelo ex-companheiro dentro da própria residência, em Fortaleza, no mês de julho deste ano
A mãe e a vizinha de Clarisa Costa Gomes foram ouvidas como testemunhas na primeira audiência do caso de feminicídio que vitimou a enfermeira no dia 9 de julho deste ano. A informação foi confirmada por uma familiar da vítima. Oitiva foi na quarta-feira passada, 29.
De acordo com a parente, de nome preservado, a Justiça deve ouvir outras pessoas e uma nova audiência foi marcada para o dia 28 de novembro próximo, no fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.
Ao todo seriam ouvidas oito testemunhas de acusação e pelo menos seis de defesa.
Um perfil no Instagram denominado Justiça por Clarissa foi criado para pedir providências em relação ao caso.
Clarissa tinha 31 anos quando foi morta com mais de 30 facadas dentro da própria residência. O acusado do crime é o ex-namorado da vítima, Mateus Anthony, de 26 anos. O homem está preso.
O caso gerou repercussão internacional quando a vencedora do Big Brother, Juliette, que utilizou as redes sociais para repudiar o caso de feminicídio.
A artista afirmou ser amiga de Clarissa, que era uma menina "estudiosa, educada, doce e enfermeira neonatal, que cuidava dos bebezinhos".
"A gente nunca soube de nada, nunca houve indício de violência, simplesmente a gente acorda com uma notícia dessas. Será que a gente não viu, não percebeu?", descreveu.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente