Testemunhas são ouvidas na 1ª audiência de feminicídio contra enfermeira em Fortaleza

Continuação da audiência de instrução do caso da enfermeira Clarissa Costa Gomes ficou para o dia 28 de novembro; namorado Matheus Anthony é réu pelo assassinato / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A mãe e a vizinha de Clarisa Costa Gomes foram ouvidas como testemunhas na primeira audiência do caso de feminicídio que vitimou a enfermeira no dia 9 de julho deste ano. A informação foi confirmada por uma familiar da vítima. Oitiva foi na quarta-feira passada, 29. De acordo com a parente, de nome preservado, a Justiça deve ouvir outras pessoas e uma nova audiência foi marcada para o dia 28 de novembro próximo, no fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.