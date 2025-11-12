Barbalha: homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Com ele ainda foram apreendidos diversos materiais usados para fabricação ilegal de armas de fogo

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta quarta-feira, 12, por posse irregular de arma de fogo no município de Barbalha , a cerca de 296 km de Fortaleza . Com ele, foram apreendidas uma espingarda artesanal, estojos de diversos calibres e apetrechos utilizados na manutenção e fabricação de armamentos.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a corporação recebeu informações de que uma residência localizada no bairro Bela Vista estaria sendo utilizada para produção de armas ilegais.

Ao chegarem ao local, os policiais tentaram abordar o suspeito, que tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi rapidamente contido.

Durante a vistoria, os agentes encontraram uma espingarda artesanal calibre .40, além de materiais para fabricação de munições de diferentes calibres.

Também foram apreendidas armas inacabadas, moldes, canos, cão, ferrolho, gatilho, estojos, molas e munições, entre outros componentes usados na montagem de armamentos.