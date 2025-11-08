Seminário marca 10 anos da Chacina do Curió e luta por justiça

Seminário marca 10 anos da Chacina do Curió e reforça luta por justiçaEvento integra a programação da 8ª Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará
Em memória das vítimas e sobreviventes da Chacina do Curió, ocorrida em 2015, será realizado no próximo dia 11 de novembro o seminário “Justiça, Responsabilização e Reparação da Chacina do Curió”.
O evento acontecerá no Auditório Professor Willis Santiago Guerra, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 10, por meio do formulário online.
LEIA TAMBÉM| Mãe de vítima da chacina do Curió conta que ouviu ameaça antes do julgamento
A programação será aberta com uma palestra do professor Luiz Fábio Silva Paiva, do Laboratório de Estudos da Violência (LEV/UFC), seguida por três painéis temáticos, todos mediados por mães de vítimas da chacina.
Essas mulheres se articulam desde 2015 nos coletivos Mães do Curió e Mães da Periferia, criados logo após os crimes. A mobilização ocupa espaços institucionais e públicos na busca por justiça, memória e reparação.
O Seminário integra a programação da 8ª Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará, conhecida como Semana Cada Vida Importa, instituída pela Lei nº 16.482.
CONFIRA| Ex-PM condenado por Chacina do Curió é preso no Brasil após ser deportado dos EUA
A edição desse ano faz referência aos 10 anos da Chacina do Curió — ocorrida na madrugada dos dias 11 e 12 de novembro de 2015 — e destaca a luta contínua de familiares das vítimas por responsabilização e políticas de prevenção à violência.
O evento é organizado pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV), da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em parceria com instituições e movimentos sociais.
PROGRAMAÇÃO
8h – Credenciamento
9h – Mesa de abertura
Palestra: Contexto da violência no Estado do Ceará
Palestrante: Luiz Fábio Paiva (Laboratório de Estudos da Violência – UFC)
9h45 – Painel 1: Incidência e comunicação
Participantes: Cedeca, Comitê de Prevenção e Combate à Violência, Anistia Internacional
Mediação: Edna Carla
13h30 – Painel 2: Apoio psicossocial e proteção
Participantes: Rede Acolhe (DPGE-CE), Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (MPCE)
Mediação: Suderli Pereira
14h30 – Painel 3: Reparação e responsabilização
Participantes: Defensoria Pública Geral do Ceará (DPGE-CE) e Ministério Público do Ceará (MPCE)
Mediação: Ana Costa
SERVIÇO
Seminário: Justiça, Responsabilização e Reparação da Chacina do Curió
Data: terça-feira, 11 de novembro
Horário: Das 8 às 18 horas
Local: Auditório Professor Willis Santiago Guerra – Faculdade de Direito da UFC (Rua Meton de Alencar, s/n, Centro, Fortaleza)
Inscrições: até às 17 horas do dia 10, neste link