Seminário marca 10 anos da Chacina do Curió e luta por justiça

Imagem de apoio ilustrativo / Crédito: FÁBIO LIMA

Em memória das vítimas e sobreviventes da Chacina do Curió, ocorrida em 2015, será realizado no próximo dia 11 de novembro o seminário “Justiça, Responsabilização e Reparação da Chacina do Curió”. O evento acontecerá no Auditório Professor Willis Santiago Guerra, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 10, por meio do formulário online.

LEIA TAMBÉM| Mãe de vítima da chacina do Curió conta que ouviu ameaça antes do julgamento

A programação será aberta com uma palestra do professor Luiz Fábio Silva Paiva, do Laboratório de Estudos da Violência (LEV/UFC), seguida por três painéis temáticos, todos mediados por mães de vítimas da chacina. Essas mulheres se articulam desde 2015 nos coletivos Mães do Curió e Mães da Periferia, criados logo após os crimes. A mobilização ocupa espaços institucionais e públicos na busca por justiça, memória e reparação. O Seminário integra a programação da 8ª Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará, conhecida como Semana Cada Vida Importa, instituída pela Lei nº 16.482.

CONFIRA| Ex-PM condenado por Chacina do Curió é preso no Brasil após ser deportado dos EUA



A edição desse ano faz referência aos 10 anos da Chacina do Curió — ocorrida na madrugada dos dias 11 e 12 de novembro de 2015 — e destaca a luta contínua de familiares das vítimas por responsabilização e políticas de prevenção à violência. O evento é organizado pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV), da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em parceria com instituições e movimentos sociais.

PROGRAMAÇÃO 8h – Credenciamento

9h – Mesa de abertura

Palestra: Contexto da violência no Estado do Ceará

Palestrante: Luiz Fábio Paiva (Laboratório de Estudos da Violência – UFC) 9h45 – Painel 1: Incidência e comunicação

Participantes: Cedeca, Comitê de Prevenção e Combate à Violência, Anistia Internacional

Mediação: Edna Carla 13h30 – Painel 2: Apoio psicossocial e proteção

Participantes: Rede Acolhe (DPGE-CE), Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (MPCE)

Mediação: Suderli Pereira