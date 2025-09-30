Ex-PM condenado por Chacina do Curió é preso após ser deportado

Ex-PM condenado por Chacina do Curió é preso no Brasil após ser deportado dos EUAAntônio José de Abreu Vidal Filho foi condenado a 275 anos de prisão pelo episódio criminoso que deixou 11 mortos e sete feridos em novembro de 2015
O ex-policial militar Antônio José de Abreu Vidal Filho foi preso após ser deportado dos Estados Unidos (EUA) no último dia 17 de setembro. O réu, condenado a 275 anos de prisão pela Chacina do Curió, foi capturado no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, ao desembarcar de voo que transportava nacionais deportados.
Após a sentença, em junho de 2023, ele teve o nome inscrito na lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e foi preso nos EUA.
Leia Mais | Chacina do Curió: dois policiais militares são condenados em júri popular
Ao chegar no Brasil, o ex-PM teve mandado de prisão cumprido pela Polícia Federal (PF). No dia 19 de setembro, ele passou por audiência de custódia realizada pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, para verificação da legalidade da prisão.
Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a 1ª Vara do Júri determinou a expedição de carta de guia de execução provisória de pena em desfavor de José de Abreu Vidal para distribuição no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Seeu).
Leia Mais | Mãe de vítima da chacina do Curió conta que ouviu ameaça antes do julgamento
Ainda segundo o órgão, o acompanhamento da execução provisória da pena ficará a cargo de uma das Varas de Execução Penal de Fortaleza, que também tratará do recambiamento – transferência – dele ao Ceará. Atualmente, ele está preso na região mineira.
Em abril deste ano, o ex-policial militar também foi condenado, pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Ceará, a dois anos e quatro meses de reclusão por não ter apresentado atestados médicos de forma presencial, pois estava fora do País à época dos fatos.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente