Ex-PM condenado por Chacina do Curió é preso após ser deportado

￼O ex-PM Antônio José de Abreu Vidal Filho quando seu nome foi incluído na lista dos procurados da Interpol / Crédito: Reprodução/Interpol

O ex-policial militar Antônio José de Abreu Vidal Filho foi preso após ser deportado dos Estados Unidos (EUA) no último dia 17 de setembro. O réu, condenado a 275 anos de prisão pela Chacina do Curió, foi capturado no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, ao desembarcar de voo que transportava nacionais deportados. Após a sentença, em junho de 2023, ele teve o nome inscrito na lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e foi preso nos EUA.