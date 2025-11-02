Polícia de PE pede transferência de líder do CV em Fortaleza

Prisão de Wendel Mac aconteceu em Exu, Pernambuco / Crédito: DIVULGAÇÃO Polícia Civil de Pernambuco

As informações são do jornal Diário de Pernambuco. Conhecido como ‘Wendel Mac’, o homem foi capturado em Exu, sertão pernambucano, na última quinta-feira, 30, após ação conjunta realizada entre a Polícia Civil da região e a do Ceará. Wendel foi levado para uma cadeia do município onde foi capturado e segue preso no local. Ele teria passado pela audiência de custódia, mas como não foi definido em que prisão o suspeito deveria ficar, a Polícia Civil pernambucana pediu sua transferência à Justiça. A instituição alega que o suspeito "apresenta risco considerável à segurança", pois "o estabelecimento não dispõe de estrutura" adequada para a custódia de alguém com esse "perfil", o que "comprometeria a segurança dos agentes e dos demais detentos". O delegado responsavél pelo pedido teria sugerido como primeira opção que o detento seja transferido para uma unidade de segurança máxima próxima à Capital cearense, dando como alternativa ainda o Presídio de Salgueiro, em Pernambuco, ou outra unidade prisional que tenha "estrutura compatível para a custódia de lideranças de organizações criminosas".