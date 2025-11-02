Polícia de PE pede transferência de líder do CV em Fortaleza

Polícia de Pernambuco pede a transferência de líder de façcão em FortalezaWendel Martins Vieira foi preso no estado pernambucano na última quinta-feira, 30.
A Polícia Civil de Pernambuco pediu ao Tribunal de Justiça do Estado (TJPE) para que Wendel Martins Vieira, líder do Comando Vermelho (CV) em Fortaleza que foi preso no estado pernambucano, seja transferido para uma unidade de segurança máxima próxima da Capital cearense.
As informações são do jornal Diário de Pernambuco. Conhecido como ‘Wendel Mac’, o homem foi capturado em Exu, sertão pernambucano, na última quinta-feira, 30, após ação conjunta realizada entre a Polícia Civil da região e a do Ceará.
Wendel foi levado para uma cadeia do município onde foi capturado e segue preso no local. Ele teria passado pela audiência de custódia, mas como não foi definido em que prisão o suspeito deveria ficar, a Polícia Civil pernambucana pediu sua transferência à Justiça.
A instituição alega que o suspeito "apresenta risco considerável à segurança", pois "o estabelecimento não dispõe de estrutura" adequada para a custódia de alguém com esse "perfil", o que "comprometeria a segurança dos agentes e dos demais detentos".
O delegado responsavél pelo pedido teria sugerido como primeira opção que o detento seja transferido para uma unidade de segurança máxima próxima à Capital cearense, dando como alternativa ainda o Presídio de Salgueiro, em Pernambuco, ou outra unidade prisional que tenha "estrutura compatível para a custódia de lideranças de organizações criminosas".
O pedido foi encaminhado ao TJPE. O POVO enviou email ao órgão para saber se a solicitação será aceita. Matéria será atualizada quando houver retorno. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) também foi procurado e disse que "não comenta manifestações de outros órgãos".
Homem é investigado por homicídio
Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Wendel tem antecedentes pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros.
Ele é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP/PCCE), por uma ocorrência que vitimou uma pessoa e deixou três feridos, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. O crime aconteceu em novembro de 2024.
