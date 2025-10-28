Dia de São Judas Tadeu: onde acompanhar missas hoje em Fortaleza

Reconhecido como o santo das causas impossíveis, São Judas Tadeu é lembrado por sua história de fé, coragem e milagres atribuídos à sua intercessão. / Crédito: Reprodução/Instagram @reitoriasjt

O catolicismo celebra neste 28 de outubro o Dia de São Judas Tadeu, um dos santos mais populares do cristianismo. Conhecido como o padroeiro das causas impossíveis, ele é lembrado por sua trajetória de fé, coragem e pelas inúmeras graças atribuídas à sua intercessão.