Dia de São Judas Tadeu: onde acompanhar missas hoje em Fortaleza

Dia de São Judas Tadeu: saiba onde acompanhar as missas hoje em FortalezaNesta terça-feira, 28 de outubro, fiéis celebram o padroeiro das causas impossíveis em Fortaleza e região metropolitana. Saiba onde e horários para assistir às missas presencial e online
O catolicismo celebra neste 28 de outubro o Dia de São Judas Tadeu, um dos santos mais populares do cristianismo.
Conhecido como o padroeiro das causas impossíveis, ele é lembrado por sua trajetória de fé, coragem e pelas inúmeras graças atribuídas à sua intercessão.
Missas de São Judas Tadeu em Fortaleza e Região Metropolitana
Em Fortaleza e na Região Metropolitana, as igrejas dedicadas a São Judas Tadeu e outras paróquias organizam missas e procissões especiais para celebrar o santo. Veja a programação desta terça-feira, 28.
Reitoria São Judas Tadeu – Arquidiocese de Fortaleza
- Endereço: avenida Olavo Bilac, 1364 – Bairro São Gerardo
- Horário: missas às 8h, 12h (celebrada pelo Monsenhor João Jorge) e 19h.
Comunidade São Judas Tadeu – Vila Pery
- Endereço: rua Nereu Ramos, 917 – Vila Pery
- Horário: concentração da procissão às 17h30min na quadra da igreja, com saída às 18h.
A chegada acontece na rua Lins do Rego, 200, em frente à paróquia, onde será celebrada a missa em homenagem ao santo.
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Vila Velha
- Endereço: rua Itaiabaia, 496 – Vila Velha
- Horário: missa em homenagem a São Judas Tadeu às 19h30min
Paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro – Caucaia
- Endereço: rua Maria de Jesus, 235 – Praia da Tabuba, Caucaia
- Horário: procissão às 18h30min, seguida da Missa às 19h
Igreja São Judas Tadeu – Maracanaú
- Endereço: rua 118, s/n – Timbó, Maracanaú
- Horário: 19 horas
Missas online de São Judas Tadeu
Quem não puder comparecer presencialmente às celebrações pode acompanhar as missas ao vivo pelas redes sociais. As transmissões acontecem nos canais do YouTube e Facebook do Santuário São Judas Tadeu às 15h, 17h e 18h.
Basta acessar os perfis oficiais do santuário e participar da celebração virtualmente.