Dia de São Judas Tadeu: onde acompanhar missas hoje em Fortaleza

Dia de São Judas Tadeu: saiba onde acompanhar as missas hoje em Fortaleza

Nesta terça-feira, 28 de outubro, fiéis celebram o padroeiro das causas impossíveis em Fortaleza e região metropolitana. Saiba onde e horários para assistir às missas presencial e online
O catolicismo celebra neste 28 de outubro o Dia de São Judas Tadeu, um dos santos mais populares do cristianismo.

Conhecido como o padroeiro das causas impossíveis, ele é lembrado por sua trajetória de fé, coragem e pelas inúmeras graças atribuídas à sua intercessão.

Missas de São Judas Tadeu em Fortaleza e Região Metropolitana

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, as igrejas dedicadas a São Judas Tadeu e outras paróquias organizam missas e procissões especiais para celebrar o santo. Veja a programação desta terça-feira, 28.

Reitoria São Judas Tadeu – Arquidiocese de Fortaleza

  • Endereço: avenida Olavo Bilac, 1364 – Bairro São Gerardo
  • Horário: missas às 8h, 12h (celebrada pelo Monsenhor João Jorge) e 19h.

Comunidade São Judas Tadeu – Vila Pery

  • Endereço: rua Nereu Ramos, 917 – Vila Pery
  • Horário: concentração da procissão às 17h30min na quadra da igreja, com saída às 18h. 

A chegada acontece na rua Lins do Rego, 200, em frente à paróquia, onde será celebrada a missa em homenagem ao santo.

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Vila Velha

  • Endereço: rua Itaiabaia, 496 – Vila Velha
  • Horário: missa em homenagem a São Judas Tadeu às 19h30min

Paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro – Caucaia

  • Endereço: rua Maria de Jesus, 235 – Praia da Tabuba, Caucaia
  • Horário: procissão às 18h30min, seguida da Missa às 19h

Igreja São Judas Tadeu – Maracanaú

  • Endereço: rua 118, s/n – Timbó, Maracanaú
  • Horário: 19 horas

Missas online de São Judas Tadeu

Quem não puder comparecer presencialmente às celebrações pode acompanhar as missas ao vivo pelas redes sociais. As transmissões acontecem nos canais do YouTube e Facebook do Santuário São Judas Tadeu às 15h, 17h e 18h.

Basta acessar os perfis oficiais do santuário e participar da celebração virtualmente.

