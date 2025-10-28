Dia de São Judas Tadeu: 5 orações para pedir bênçãos hoje

Dia de São Judas Tadeu: 5 orações para pedir bênçãos hojePadroeiro dos aflitos e das causas impossíveis, o santo é celebrado em 28 de outubro e inspira milhões de fiéis com mensagens de fé, esperança e gratidão
No dia 28 de outubro, a Igreja Católica celebra o Dia de São Judas Tadeu, conhecido como o padroeiro dos aflitos e das causas impossíveis. A data mobiliza fiéis em todo o país, que rendem homenagens e fazem orações pedindo graças e proteção ao santo.
São Judas Tadeu foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo e é considerado primo do Messias e irmão de Tiago Menor. Segundo a tradição bíblica, ele era filho de Alfeu e Maria Cléofas, irmã da Virgem Maria.
Mesmo com o parentesco próximo, é pouco citado nas Escrituras, aparecendo, por exemplo, no Evangelho de Mateus, na escolha dos apóstolos, e no de João, quando faz uma pergunta a Jesus durante a Santa Ceia.
A seguir, O POVO reuniu cinco orações poderosas para pedir bênçãos, agradecer e fortalecer a fé neste dia especial.
Oração para alcançar uma graça
Esta oração é ideal para quem busca uma graça específica, seja ela material, espiritual ou emocional. É um pedido de fé, entrega e compromisso com os ensinamentos de Cristo.
"São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira Igreja, fundada por Cristo.
Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal.
Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua Igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E, assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho, como membro ativo de minha comunidade.
Espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro confiando na vossa poderosa intercessão.
São Judas Tadeu, rogai por nós! Amém!"
Oração para causas urgentes
Indicada para momentos de desespero ou situações sem solução aparente, esta prece reconhece o poder de intercessão do santo e pede sua ajuda imediata.
"São Judas Tadeu,
Glorioso Apóstolo,
Fiel servo e amigo de Jesus!
A Igreja vos honra e invoca por todo o mundo
como patrono dos casos desesperados
e dos negócios sem remédio.
Rogai por mim que estou desolado.
Eu vos imploro, fazei uso do privilégio
que tendes de trazer socorro imediato,
onde o socorro desapareceu quase que por completo.
Assiste-me nesta grande necessidade,
para que eu possa receber as consolações e auxílio
do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos.
São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre deste grande favor
e nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial
e poderoso patrono
e fazer tudo que estiver ao meu alcance
para espalhar a vossa devoção por toda parte.
Amém! São Judas Tadeu, rogai por nós."
Oração pelas mães
Com palavras de ternura, esta oração é dedicada às mães biológicas, adotivas e espirituais, pedindo proteção e consolo para aquelas que enfrentam dificuldades.
"Ó amado apóstolo e mártir do Senhor Jesus, São Judas Tadeu, fostes querido filho de Maria de Cléofas e sobrinho certamente muito estimado da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Delas recebestes o carinho, a proteção e a ternura que forjou em vós um coração filial humilde e uma sensibilidade humana ímpar e discreta.
Tais dons grandiosos de Deus Pai em vossa vida abriram-vos portas para que, ao tornar-vos discípulo e depois apóstolo do Divino Filho de Deus, evangelizastes a tantos povos e espalhastes a paz, o amor e a misericórdia do Senhor, por gestos, palavras e ações.
Nós vos pedimos hoje que, na glória dos santos mártires, intercedais por nossas mães aqui na terra — pelas que sofrem, pelas que sustentam famílias sozinhas, pelas marginalizadas e pelas que estão no céu. Que todas encontrem conforto na fé e no amor de Cristo.
Amém."
Oração para encontrar paz
Voltada àqueles que enfrentam momentos de aflição, ansiedade ou solidão, esta oração busca serenidade e força interior.
"Querido São Judas Tadeu, apóstolo cheio de amor e esperança, peço-vos que intercedais por mim junto ao Pai celestial. Dai-me serenidade para enfrentar os desafios da vida, paciência nas tribulações e a certeza de que não estou só.
Que a paz de Cristo habite em meu coração, mesmo na solidão, para que eu possa encontrar, dentro de mim, a força necessária para seguir em frente. Que a luz divina me guie, ainda que a escuridão me envolva, e que, mesmo sem ajuda, eu nunca perca a fé.
Amém!"
Oração de agradecimento a São Judas Tadeu
Após receber uma bênção, muitos fiéis recorrem a esta oração para expressar gratidão e renovar a devoção ao santo.
"São Judas Tadeu, apóstolo de Cristo e mártir glorioso, agradeço-vos por vossa intercessão em minha vida. Por meio da vossa poderosa intercessão, alcancei graças imerecidas.
Continuai a interceder por mim e por todos que se encontram em aflição. Com gratidão, prometo divulgar vossa devoção para que outros também encontrem esperança.
Amém!"