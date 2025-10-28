Dia de São Judas Tadeu: 5 orações para pedir bênçãos hoje

Um dos doze apóstolos e primo de Jesus, São Judas Tadeu é celebrado em 28 de outubro e conhecido pela intercessão em situações consideradas sem solução. / Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

No dia 28 de outubro, a Igreja Católica celebra o Dia de São Judas Tadeu, conhecido como o padroeiro dos aflitos e das causas impossíveis. A data mobiliza fiéis em todo o país, que rendem homenagens e fazem orações pedindo graças e proteção ao santo. São Judas Tadeu foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo e é considerado primo do Messias e irmão de Tiago Menor. Segundo a tradição bíblica, ele era filho de Alfeu e Maria Cléofas, irmã da Virgem Maria.

"São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira Igreja, fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal.

Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua Igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E, assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho, como membro ativo de minha comunidade.

Espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro confiando na vossa poderosa intercessão.

São Judas Tadeu, rogai por nós! Amém!" Oração para causas urgentes Indicada para momentos de desespero ou situações sem solução aparente, esta prece reconhece o poder de intercessão do santo e pede sua ajuda imediata.

"São Judas Tadeu,

Glorioso Apóstolo,

Fiel servo e amigo de Jesus!

A Igreja vos honra e invoca por todo o mundo

como patrono dos casos desesperados

e dos negócios sem remédio.

Rogai por mim que estou desolado.

Eu vos imploro, fazei uso do privilégio

que tendes de trazer socorro imediato,

onde o socorro desapareceu quase que por completo.

Assiste-me nesta grande necessidade,

para que eu possa receber as consolações e auxílio

do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos.

São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre deste grande favor

e nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial

e poderoso patrono

e fazer tudo que estiver ao meu alcance

para espalhar a vossa devoção por toda parte.

Oração pelas mães Com palavras de ternura, esta oração é dedicada às mães biológicas, adotivas e espirituais, pedindo proteção e consolo para aquelas que enfrentam dificuldades.