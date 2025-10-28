Dia de São Judas Tadeu: conheça a história do santo das causas impossíveis

Um dos 12 apóstolos de Jesus e seu primo por parte de pai, é celebrado o Dia de São Judas Tadeu, conhecido como santo das causas impossíveis. / Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

No dia 28 de outubro, fiéis católicos celebram o Dia de São Judas Tadeu. Reconhecido como o santo das causas impossíveis, ele é lembrado por sua história de fé, coragem e milagres atribuídos a sua intercessão. São Judas Tadeu foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo e também seu primo por parte de pai, Alfeu, seu pai, era irmão de São José.