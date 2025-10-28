Dia de São Judas Tadeu: conheça a história do santo das causas impossíveis

Dia de São Judas Tadeu: conheça a história do santo das causas impossíveisCom milagres atribuídos a curas, proteção e solução de problemas financeiros, um dos doze apóstolos e primo de Jesus, São Judas Tadeu é celebrado em 28 de outubro
No dia 28 de outubro, fiéis católicos celebram o Dia de São Judas Tadeu. Reconhecido como o santo das causas impossíveis, ele é lembrado por sua história de fé, coragem e milagres atribuídos a sua intercessão.
São Judas Tadeu foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo e também seu primo por parte de pai, Alfeu, seu pai, era irmão de São José.
Por muito tempo, ele foi pouco mencionado nas escrituras e acabou sendo confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, o que fez com que sua devoção fosse deixada de lado por séculos.
Leia mais
Quem foi São Judas Tadeu
Nascido na Galileia, na Palestina, São Judas Tadeu era irmão de Tiago, o Menor, também apóstolo. Ele pregou a palavra de Deus em diversas regiões, como Galileia, Samaria, Síria, Mesopotâmia e Armênia.
No ano 50, participou do primeiro Concílio de Jerusalém, evento histórico em que cristãos e judeus discutiram temas centrais da fé, como a circuncisão.
Em suas viagens missionárias, São Judas Tadeu evangelizou ao lado de São Simão, com quem foi martirizado na Pérsia, no ano 70 d.C.. Segundo relatos, ele foi morto com uma lança e decapitado com uma machadinha, instrumentos que hoje aparecem em suas representações religiosas.
Leia mais
Por que é chamado o santo das causas impossíveis
A fama de São Judas Tadeu começou a crescer no século XIV, após um relato de Santa Brígida da Suécia, que afirmou ter tido uma visão com Jesus. Na visão, Cristo revelou que São Judas seria o intercessor das causas consideradas impossíveis.
A partir daí, Santa Brígida incentivou os fiéis a orar diante do túmulo do apóstolo, e os relatos de curas inexplicáveis, soluções financeiras e proteções milagrosas começaram a se espalhar entre os devotos.
Com o tempo, ele passou a ser procurado por quem enfrentava situações de desespero, reforçando o título de santo das causas impossíveis.
Símbolos e representações de São Judas Tadeu
As primeiras imagens de São Judas Tadeu mostravam o santo segurando uma flor de palma, símbolo do martírio, e uma vela acesa, que representava a fé.
Com o passar do tempo, esses elementos foram substituídos pela lança e pela machadinha, relembrando os instrumentos usados em seu martírio.
A carta de São Judas no Novo Testamento
No Novo Testamento, há uma carta atribuída a São Judas Tadeu, composta por somente 25 versículos. Embora não se saiba ao certo se ele foi o autor, acredita-se que o texto tenha sido escrito por uma comunidade cristã inspirada em seus ensinamentos.
A última menção a São Judas na Bíblia ocorre justamente no Concílio de Jerusalém, antes de seu desaparecimento dos registros bíblicos.