5 orações para o Dia de Santa Edwiges / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 16 de outubro é comemorado o Dia de Santa Edwiges pela Igreja Católica. A padroeira da Silésia, na Polônia, também é conhecida por Santa Edviges ou Hedwiges, sendo majoritariamente venerada pelos pobres, endividados e viúvas. Ela foi canonizada em 1267 pelo papa Clemente IV e tornou-se popular no Brasil devido à forte influência católica pelos portugueses. Segundo registros históricos, Santa Edwiges nasceu em uma família muito nobre por volta de 1174 e iniciou cedo a vida religiosa. Quando completou 12 anos, casou-se com Henrique I, o Barbudo, da Silésia. Com o casamento, ela se tornou mais poderosa financeiramente e com grande influência em sua cidade.

Diz-se que ao visitar um presídio, Santa Edwiges se surpreendeu com a quantidade de pessoas presas por não conseguirem quitar dívidas por completo. A partir desse momento, a padroeira decidiu ajudar aos pobres e endividados, seja pagando por completo o valor referente ao débito ou negociando o perdão diretamente com os credores. Para além de cuidar e proteger os endividados, ela teve um forte papel nas decisões políticas de seu marido, tendo ajudado na construção de escolas, hospitais, mosteiros e conventos. A seguir, confira 5 orações para o Dia da Santa Edwiges! 1. Oração à Santa Edwiges Ó Santa Edwiges, vós que na Terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, no Céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, suplicante te peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio que urgentemente preciso: (fazer o pedido). Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós. Amém.

Rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e Glória ao Pai. 2. Oração para proteção aos endividados Ó protetora dos pobres e endividados, venho implorar a vossa proteção. Vós que amastes a cruz nas trevas de vossas penas e cumpristes sempre a vontade de Deus, alcançai-me que na penúria, na doença, nas perturbações e nos perigos, sempre encontre auxílio junto a vós. Por Cristo Nosso Senhor. 3. Novena para Santa Edwiges Santa Edwiges, protetora dos endividados, aumentai minha confiança na providência divina para que não falte o pão de cada dia, e que no final do mês não falte o necessário, para que eu possa dar aos meus familiares saúde, educação e dignidade na moradia.

Santa Edwiges intercedei por mim para que eu consiga o equilíbrio na vida financeira e o discernimento nos negócios. Ajudai-me a superar os problemas financeiros, que eu não me iluda com o dinheiro fácil, que eu não seja conivente com a corrupção, propina. Dai equilíbrio na vida financeira. Alcançai-me também, Santa Edwiges, a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós. Amém. 4. Oração para pedir a intercessão de Santa Edwiges Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Vós que tudo regulais em justiça e misericórdia, aceitai a prece que humildemente Vos dirijo por intermédio de Santa Edwiges, vossa serva, que tanto Vos amou na Terra e que usufrui da graça de contemplar Vossa divina face. Santa Edwiges, exemplo de fé cristã, espelho do amor divino, vinde em nosso auxílio. Santa Edwiges, fiel discípula de Cristo, humilde serva do Senhor, modelo de amor à cruz, vinde em nosso auxílio.