5 orações poderosas para alcançar uma graça de difícil solução / Crédito: Edicase Entretenimento

Quando tudo parece travar e as soluções fogem do alcance, é na espiritualidade que muita gente encontra serenidade. A oração ajuda a acalmar a mente, renovar a esperança e lembrar que nada é definitivo diante da fé. Dedique um momento do seu dia para se recolher, respirar fundo e se conectar com o divino. A seguir, encontre inspiração nestas 5 orações poderosas para alcançar uma graça de difícil solução!

1. Oração à Santa Rita de Cássia Ó, poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós que tem o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados. Ó, cara santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito (faça o pedido). Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso Celeste Esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó, Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço.

Santa Rita, Advogada dos Impossíveis, rogai por nós. 2. Oração para alcançar uma graça urgente Criador do mundo, Tu que disseste “pede e receberás”, inclina os Teus ouvidos a esta humilde criatura. Na Glória do Teu poder, ouça a minha prece, ó, Pai amado. Fazei com que, pela Vossa Vontade, eu obtenha a graça que tanto desejo e de que tanto necessito na minha vida (faça o pedido); e que isto seja feito pelo Poder do Eu Sou. Deus, supre agora todas as minhas necessidades, EU SOU a Sua abundância e riqueza presentes na minha vida e em todo o universo. Amém. 3. Oração das causas impossíveis Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então eu Te peço agora, em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida!

Ó, Deus que abriu o Mar Vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar, além dos paralíticos que voltaram a andar. Tenho uma causa impossível e coloco-a em Tuas mãos e, pela minha fé, creio que esta causa está ganha! Em nome de Jesus Cristo! Que o mal que atrapalha saia! E que o bem que abençoa venha sobre mim em nome de Jesus Cristo! Amém. 4. Oração a Santo Expedito Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero.

Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo! Meu Santo Expedito, vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados.