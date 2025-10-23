Cerca de 200 mil litros de bebidas com suspeita de adulteração são apreendidos

Operação "Dose Limpa" foi deflagrada na quarta-feira, 22, em bairros de Fortaleza / Crédito: Reprodução/ SSPDS

Dois estabelecimentos comerciais situados no bairro Maraponga, em Fortaleza, foram vistoriados durante a Operação “Dose Limpa”, na quinta-feira, 23. Nos locais, também foram apreendidos cerca de 200 mil litros de bebidas com suspeita de adulteração. LEIA MAIS | Ceará tem três bacias hidrográficas em situação de escassez hídrica



Em desfavor desses estabelecimentos, foram emitidos autos de infração e termos de fechamento. O material apreendido será coletado e passará por perícia para confirmar a possível adulteração, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). A Operação “Dose Limpa” foi deflagrada na quarta-feira, 22, em bairros de Fortaleza. Além desses estabelecimentos na Maraponga, o proprietário de uma casa de show, localizada no bairro Henrique Jorge, foi notificado e conduzido até uma unidade da Polícia Civil do Ceará (PC/CE), na quarta-feira, 22.

Na ocasião, um inquérito policial foi instaurado para constatar se há adulteração no material localizado no estabelecimento. Uma outra instalação comercial localizada no bairro Pirambu, na Capital, também foi vistoriada. As ações da Operação “Dose Limpa”, na Capital, se concentraram na fiscalização de estabelecimentos comerciais suspeitos de vender bebidas adulteradas.

