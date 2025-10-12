UFC regulamenta uso de inteligência artificial na pós-graduação

UFC regulamenta uso de inteligência artificial na pós-graduaçãoUniversidade Federal do Ceará publica nova portaria que regulamenta uso de IA e torna obrigatória a verificação de similaridade em trabalhos da pós-graduação
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará (PRPPG/UFC) publicou, na quarta-feira, 8, uma nova portaria que regulamenta o uso de inteligência artificial (IA) na pós-graduação e torna obrigatória a verificação de similaridade em dissertações e teses.
UFC: uso de IA é limitado e deve ser declarado
Segundo a portaria, o uso de ferramentas de inteligência artificial é permitido apenas como apoio auxiliar e deve ser obrigatoriamente declarado. Fica proibido o uso de IA para:
- Gerar conteúdo original;
- Redigir partes substantivas do trabalho;
- Manipular dados e referências bibliográficas.
A partir da nova norma, todos os trabalhos acadêmicos de pós-graduação devem ser submetidos a uma ferramenta de verificação de similaridade, como o Turnitin, para assegurar a originalidade do conteúdo e evitar plágio.
Outra mudança importante é a transferência da responsabilidade de cadastro da banca examinadora para o discente, que deverá realizar o procedimento via sistema Sigaa e anexar documentos como uma declaração de uso ou não uso de IA.
A coordenação dos programas de pós-graduação passa a atuar apenas na homologação dessas informações.
Desde março, os docentes da pós-graduação da UFC têm acesso ao Turnitin, ferramenta escolhida pela universidade para apoiar o controle de qualidade e integridade dos trabalhos acadêmicos.
Para acessar o sistema, os docentes devem entrar em contato com a secretaria do programa. Também estão disponíveis tutoriais de uso da plataforma e dicas para identificação de uso de IA nos trabalhos acadêmicos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente