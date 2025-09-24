Tribunal espanhol aplica lei contra violência de gênero em um caso de maus-tratos a animais

Um tribunal espanhol condenou um homem por matar um filhote na frente de sua parceira em uma sentença que, pela primeira vez, aplicou uma lei contra a violência de gênero em um caso de maus-tratos a animais. Um tribunal especializado em violência de gênero da ilha de Gran Canaria declarou culpado o jovem de 18 anos por jogar de um penhasco o filhote de quatro meses que o casal tinha em comum, enquanto ameaçava tirar a própria vida.

O jovem foi condenado a uma pena de um ano e um dia de prisão, com suspensão condicional, segundo a sentença de 22 de setembro obtida pela AFP nesta quarta-feira (24). "A morte do animal foi o instrumento escolhido para causar o dano psicológico", indicou o tribunal. Em consequência, o tribunal considerou que o caso deveria ser analisado sob "a perspectiva de gênero" e reconhecido como "violência vicária sobre animal de companhia", o que requer uma "resposta punitiva agravada". Os atos de violência vicária geralmente se referem a uma forma de maus-tratos por motivos de gênero em que um parceiro prejudica uma criança para infligir sofrimento à mãe.

Esta é a primeira vez que um tribunal espanhol aplica a legislação contra a violência vicária a um caso em que houve dano a um animal, afirmou em comunicado o Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), qualificando a sentença como "inovadora". O tribunal também proibiu o homem de se aproximar ou entrar em contato com a mulher durante dois anos e um dia. A Espanha é pioneira na luta contra a violência de gênero.