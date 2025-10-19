Família denuncia cobrança indevida de contas de água; saiba como denunciar

Família denuncia cobrança indevida de contas de água; saiba como denunciarContas de água da família, que tinham uma média de R$130 a R$150, desde fevereiro de 2024, subiram para mais de R$700 em setembro e depois para mais de R$1300 em outubro deste ano
“O meu medo é que me cortem a água”, afirma a aposentada Mercedes Menezes, de 78 anos, ao reclamar de supostas contas cobradas indevidamente pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece).
Ela diz que o aumento de quase 10 vezes nas contas ocorreu sem qualquer alteração no consumo familiar (composto por quatro pessoas).
Residente do bairro Aldeota, em Fortaleza, Mercedes relata que as contas de água, que tinham uma média de R$130 a R$150, desde fevereiro de 2024, subiram drasticamente para mais de R$700 em setembro e depois para mais de R$1.300 em outubro deste ano.
A família tentou resolver a questão administrativamente com a Cagece, mas ainda não obteve sucesso. Eles receberam um aviso de corte iminente, previsto para a quarta-feira, 15.
Eles estão com duas contas pendentes: a de setembro (R$ 766,31) e a de outubro (R$ 1.361), valores que Mercedes considera absurdos e irregulares, representando um aumento de quase sete a dez vezes em relação ao consumo padrão.
A Cagece liderou o ranking das empresas mais reclamadas pelos consumidores de Fortaleza em 2024, segundo a lista divulgada em abril deste ano, pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procom).
No ano passado, o Procon Fortaleza registrou 22.013 problemas relatados pelos consumidores fortalezenses, dentre os quais se destacam cobranças indevidas e abusivas (9.647).
Por outro lado, a Cagece (63,97%), ficou no 2° lugar, atrás da Claro (76,66%), na lista do Procon sobre as empresas que mais resolvem os problemas dos consumidores.
Segundo a aposentada, a empresa insiste que as leituras do hidrômetro estão corretas, apesar de uma inspeção particular de caça-vazamento não ter encontrado problemas.
Conta mais alta: a resposta da ouvidoria da Cagece
Ela expressa frustração com a burocracia, a falta de assistência da empresa, e o fato de terem recebido um aviso de corte iminente.
“Quando fui falar com a ouvidoria, eles responderam que não podiam fazer nada e que isso provavelmente acontece quando tem algum vazamento e que a Cagece não se responsabiliza por isso, porque eu teria que contratar uma empresa de caça vazamento para ver se tem vazamento”, diz Daniel, filho de Mercedes.
Apesar das reclamações formais à Cagece e à ouvidoria, incluindo a realização de uma perícia particular que não encontrou vazamento algum, a família comunica que a empresa reitera a validade das leituras do hidrômetro.
Além disso, a Cagece emitiu um aviso de corte do fornecimento, o que Daniel considera um “abuso surreal".
Daniel perguntou à empresa se o aviso de corte poderia ser suspenso, já que havia uma negociação administrativa em curso e ele ainda estava no prazo de cinco dias úteis para receber a visita do técnico da Companhia solicitado por eles.
A resposta da Cagece, segundo ele, foi negativa: "Não, não temos como suspender esse aviso de corte".
Diante da falta de solução e do curto prazo de corte, eles planejam parcelar as dívidas para evitar ficar sem água, buscando, em seguida, assistência jurídica externa para reverter a situação.
"Liguei hoje (terça-feira, 14) para a ouvidoria. E pedi para suspenderem o corte até ele (técnico da Cagece) vir. Agora o prazo para ele vir é até quinta (14). Na ouvidoria disseram que suspenderam o corte, mas não confio muito", comenta Daniel.
O POVO procurou por email a Cagece e o Procon, mas aguarda respostas. Assim que obtiver retorno a matéria será atualizada.
Como solucionar o problema?
As pessoas que receberam contas de água com valores elevados podem enfrentar esse tipo de cobrança por ter alterado o consumo familiar ou sofrer problemas de vazamento. Nesses casos é importante verificar os hábitos de consumo e o padrão de gastos com contas de água.
Além disso, é recomendado contratar uma empresa para investigar infiltrações em encanamento para confirmar se não se trata de um erro da Cagece, porque pode haver uma falha no sistema do hidrômetro da empresa que gerou a cobrança indevida.
Acerca disso, o artigo 42 do Código brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor cliente tem o direito de receber de volta o dobro do valor que pagou indevidamente, com a quantia corrigida e juros legais. Esta regra não se aplica se o engano for justificável por parte da empresa.
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, estabelece o artigo Art. 42. do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O CDC ainda acrescenta que “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.
Em casos de constrangimento, exposição ao ridículo ou quando o consumidor perde tempo tentando resolver um problema causado pela própria empresa ( teoria do desvio produtivo A teoria do desvio produtivo do consumidor é de autoria do advogado Marcos Dessaune.
Se aplica quando o consumidor se afasta de suas atividades produtivas para resolver problemas de consumo que, sequer, deveriam existir. A teoria é descrita pelo advogado Marcos Dessaune da seguinte forma:
"O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. ) é possível pedir uma indenização por danos morais.
Veja o passo-à-passo do que fazer em caso de cobrança indevida:
- O reclamante deve entrar em contato com a Central de Atendimento da Cagece pelo número 0800 275 0195 (24h) para tirar dúvidas e esclarecer a situação. Anote o número do protocolo de atendimento.
- Se a ausência de problemas com vazamento de água for confirmada, informe a empresa e solicite uma visita de um técnico da Companhia para averiguar a situação.
- Se a empresa não resolver o problema, o reclamante pode registrar uma reclamação na Ouvidoria da Cagece, por meio do número 155 (Central de Atendimento ao Cidadão), ou pelo portal da Ouvidoria no site da empresa. Se ainda assim não houver solução, o cliente pode recorrer ao Procon.
- Caso as outras tentativas falhem, é possível entrar com uma ação judicial para exigir o ressarcimento e/ou a indenização.
- Para isso, é importante registrar provas como anotar protocolos, guardar e-mails, mensagens e, se possível, gravar ligações ou encontros para ter provas do ocorrido.
Como registrar uma reclamação ou buscar atendimento?
- Central de Atendimento da Cagece: 0800 275 0195 (24h)
- Ouvidoria da Cagece: 155 (Central de Atendimento ao Cidadão), ou pelo portal da Ouvidoria no site da empresa
- Consumidor.gov.br: Plataforma online para registro de reclamações
- Aplicativo Cagece App: Disponível para Android e iOS
- Reclamação por E-mail ao Procon
Documentos exigidos para o atendimento do Procon por e-mail:
- Arquivo em PDF, contendo identidade
- CPF
- Comprovante de endereço
- Fatura, no caso de serviço
- Notas fiscais e ordem de serviço, no caso de produto
- Outros documentos referentes à reclamação
- Indicação de um número de telefone para contato
- Caso seja um representante do consumidor, é necessária a documentação de ambos e procuração