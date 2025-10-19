Família denuncia cobrança indevida de contas de água; saiba como denunciar

Imagem de apoio ilustrativo. Família reclama de contas cobradas indevidamente pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) / Crédito: Rayane Mainara/Divulgação Cagece

“O meu medo é que me cortem a água”, afirma a aposentada Mercedes Menezes, de 78 anos, ao reclamar de supostas contas cobradas indevidamente pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece). Ela diz que o aumento de quase 10 vezes nas contas ocorreu sem qualquer alteração no consumo familiar (composto por quatro pessoas).

Residente do bairro Aldeota, em Fortaleza, Mercedes relata que as contas de água, que tinham uma média de R$130 a R$150, desde fevereiro de 2024, subiram drasticamente para mais de R$700 em setembro e depois para mais de R$1.300 em outubro deste ano. Aumento de quase 10 vezes nas contas de água da família ocorreu sem qualquer alteração no consumo familiar Crédito: Reprodução/ Mercedes Menezes A aposentada Mercedes Menezes reclama de cobranças indevidas das contas de água feitas pela Cagece Crédito: Reprodução/ Mercedes Menezes A aposentada Mercedes Menezes reclama de cobranças indevidas das contas de água feitas pela Cagece Crédito: Reprodução/ Mercedes Menezes A família tentou resolver a questão administrativamente com a Cagece, mas ainda não obteve sucesso. Eles receberam um aviso de corte iminente, previsto para a quarta-feira, 15.

Eles estão com duas contas pendentes: a de setembro (R$ 766,31) e a de outubro (R$ 1.361), valores que Mercedes considera absurdos e irregulares, representando um aumento de quase sete a dez vezes em relação ao consumo padrão. A Cagece liderou o ranking das empresas mais reclamadas pelos consumidores de Fortaleza em 2024, segundo a lista divulgada em abril deste ano, pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procom). No ano passado, o Procon Fortaleza registrou 22.013 problemas relatados pelos consumidores fortalezenses, dentre os quais se destacam cobranças indevidas e abusivas (9.647).

Conta mais alta: a resposta da ouvidoria da Cagece Ela expressa frustração com a burocracia, a falta de assistência da empresa, e o fato de terem recebido um aviso de corte iminente. “Quando fui falar com a ouvidoria, eles responderam que não podiam fazer nada e que isso provavelmente acontece quando tem algum vazamento e que a Cagece não se responsabiliza por isso, porque eu teria que contratar uma empresa de caça vazamento para ver se tem vazamento”, diz Daniel, filho de Mercedes. Apesar das reclamações formais à Cagece e à ouvidoria, incluindo a realização de uma perícia particular que não encontrou vazamento algum, a família comunica que a empresa reitera a validade das leituras do hidrômetro.