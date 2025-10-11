Incêndio florestal em Crateús é contido após três dias

Incêndio florestal em Crateús é contido após três diasAgentes da Ciopaer e do Corpo de Bombeiros concluíram a operação na Serra das Almas
A coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizaram uma ação de combate a um incêndio no município de Crateús, a 355km de Fortaleza.
Com três dias consecutivos de duração, a operação contou com apoio aéreo, uso de equipamentos específicos para esse tipo de ocorrência e manobras de alta complexidade.
O incêndio florestal atingiu a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra das Almas. Durante a operação, os profissionais realizaram aproximadamente 60 lançamentos aéreos, com o total de cerca de 30 mil litros de água lançados sobre a vegetação em chamas.
Estratégia de combate ao fogo
Durante as operações foram usadas aeronaves modelo AS350 B2 Esquilo e EC145 C2. Ambas equipadas com o Bambi Bucket, um reservatório flexível acoplado a um helicóptero para o transporte de água em áreas de difícil acesso.
Além da ação aérea, as equipes realizaram uma manobra que possibilitou acesso da equipe a regiões de difícil acesso.
A manobra em questão consiste em realizar a infiltração de bombeiros militares em um paredão rochoso, com a aeronave ainda em voo, permitindo que as equipes terrestres atuem diretamente sobre os focos remanescentes, após trabalho iniciado pelo combate aéreo.
