Incêndio florestal em Crateús é contido após três dias

Com três dias consecutivos de duração, a operação de combate a um incêndio no município de Crateús contou com o uso de equipamentos específicos e apoio aéreo / Crédito: SSPDS TV/reprodução

A coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizaram uma ação de combate a um incêndio no município de Crateús, a 355km de Fortaleza. Com três dias consecutivos de duração, a operação contou com apoio aéreo, uso de equipamentos específicos para esse tipo de ocorrência e manobras de alta complexidade.