Fortaleza tem vacinação antirrábica neste fim de semana

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,16-09-2025: Silvio, acompanhado do gato Valente em DIA D Campanha com expectativa de imunizar 400 mil animais Vacinação Antirrábica no Polo de Lazer da Sargento Hermínio. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A Prefeitura de Fortaleza realiza neste fim de semana uma ação especial de vacinação antirrábica para cães e gatos no Shopping RioMar Kennedy. A campanha visa ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população animal e humana. A ação faz parte da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, iniciada em 1º de outubro e acontece neste sábado, 18, e domingo, 19, de 13h às 17h.

Onde vacinar cães e gatos contra raiva em Fortaleza Além do shopping, a vacinação está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Betel, 2890, no bairro Itaperi, de domingo a domingo, de 8h às 17h. A aplicação também ocorre nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, nos seguintes locais: Box de Zoonose no Posto de Saúde Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón

Box de Zoonose no Posto de Saúde João Medeiros - Av. Dom Aloisio Lorscheider, 982 - Vila Velha

Box de Zoonose no Posto de Saúde Paulo Marcelo - Rua 25 de Março, 607 - Centro

Box de Zoonose no Posto de Saúde Maciel de Brito - Rua 602, 2 - Conj. Ceará

Box de Zoonose no Posto de Saúde Messejana - Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana

Box de Zoonose Autran Nunes - Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes

Box de Zoonose Conjunto Ceará - Av. A, s/n - Conjunto Ceará Neste sábado, houve pontos fixos de vacinação, de 8h às 12h, nas escolas José Valdo Ramos e Paulo Petrola; no Cuca Barra do Ceará; e na rua Professora Raimunda Adélia, 162, no bairro Antônio Bezerra.