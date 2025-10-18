Fortaleza tem vacinação antirrábica neste fim de semana

Fortaleza realiza vacinação antirrábica para cães e gatos neste fim de semanaImunização para cães e gatos acontece no shopping RioMar Kennedy, em pontos fixos e em drive-thru. Saiba detalhes
A Prefeitura de Fortaleza realiza neste fim de semana uma ação especial de vacinação antirrábica para cães e gatos no Shopping RioMar Kennedy. A campanha visa ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população animal e humana.
A ação faz parte da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, iniciada em 1º de outubro e acontece neste sábado, 18, e domingo, 19, de 13h às 17h.
A imunização é gratuita e indicada para cães e gatos a partir de três meses de idade, saudáveis e fora do período gestacional. A vacina os protege contra a raiva, uma doença grave e de alta letalidade, que pode ser transmitida aos humanos por mordidas, arranhões ou lambeduras de animais infectados.
Riane Azevedo, secretária municipal da Saúde, durante o evento Dia D da Campanha de Multivacinação, na Cidade das Crianças, explica a importância de manter a vacinação dos cães e gatos para garantir que a cidade continue livre da doença.
Leia mais
“Não estamos apenas vacinando humanos, mas também cães e gatos em vários locais da cidade, como shoppings e supermercados. Estamos desde o dia 4 de outubro nessa campanha de multivacinação para podermos trabalhar a questão da raiva, uma doença letal para os humanos e erradicada em Fortaleza há 22 anos. Manter a vacinação nos animais é necessária para que continuemos livres da doença em nosso meio”, diz.
Onde vacinar cães e gatos contra raiva em Fortaleza
Além do shopping, a vacinação está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Betel, 2890, no bairro Itaperi, de domingo a domingo, de 8h às 17h.
A aplicação também ocorre nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, nos seguintes locais:
- Box de Zoonose no Posto de Saúde Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón
- Box de Zoonose no Posto de Saúde João Medeiros - Av. Dom Aloisio Lorscheider, 982 - Vila Velha
- Box de Zoonose no Posto de Saúde Paulo Marcelo - Rua 25 de Março, 607 - Centro
- Box de Zoonose no Posto de Saúde Maciel de Brito - Rua 602, 2 - Conj. Ceará
- Box de Zoonose no Posto de Saúde Messejana - Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana
- Box de Zoonose Autran Nunes - Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes
- Box de Zoonose Conjunto Ceará - Av. A, s/n - Conjunto Ceará
Neste sábado, houve pontos fixos de vacinação, de 8h às 12h, nas escolas José Valdo Ramos e Paulo Petrola; no Cuca Barra do Ceará; e na rua Professora Raimunda Adélia, 162, no bairro Antônio Bezerra.
Também serão disponibilizados pontos em formato drive-thru, de 8h às 16h, nos seguintes locais:
- avenida Francisco Sá, 3175, no bairro Carlito Pamplona;
- rua Coronel Matos Dourado, 1280, no bairro Dom Lustosa;
- avenida General Osório de Paiva, 6297, no bairro Canindezinho; e
- avenida Pres. Costa e Silva, 2646, no bairro Prefeito José Walter.
(Colaborou Alexia Vieira)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente