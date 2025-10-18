Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem vacinação antirrábica neste fim de semana

Fortaleza realiza vacinação antirrábica para cães e gatos neste fim de semana

Imunização para cães e gatos acontece no shopping RioMar Kennedy, em pontos fixos e em drive-thru. Saiba detalhes
A Prefeitura de Fortaleza realiza neste fim de semana uma ação especial de vacinação antirrábica para cães e gatos no Shopping RioMar Kennedy. A campanha visa ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população animal e humana.

A ação faz parte da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, iniciada em 1º de outubro e acontece neste sábado, 18, e domingo, 19, de 13h às 17h. 

A imunização é gratuita e indicada para cães e gatos a partir de três meses de idade, saudáveis e fora do período gestacional. A vacina os protege contra a raiva, uma doença grave e de alta letalidade, que pode ser transmitida aos humanos por mordidas, arranhões ou lambeduras de animais infectados.

Riane Azevedo, secretária municipal da Saúde, durante o evento Dia D da Campanha de Multivacinação, na Cidade das Crianças, explica a importância de manter a vacinação dos cães e gatos para garantir que a cidade continue livre da doença.

“Não estamos apenas vacinando humanos, mas também cães e gatos em vários locais da cidade, como shoppings e supermercados. Estamos desde o dia 4 de outubro nessa campanha de multivacinação para podermos trabalhar a questão da raiva, uma doença letal para os humanos e erradicada em Fortaleza há 22 anos. Manter a vacinação nos animais é necessária para que continuemos livres da doença em nosso meio”, diz.

Onde vacinar cães e gatos contra raiva em Fortaleza

Além do shopping, a vacinação está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Betel, 2890, no bairro Itaperi, de domingo a domingo, de 8h às 17h.

A aplicação também ocorre nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, nos seguintes locais:

  • Box de Zoonose no Posto de Saúde Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón
  • Box de Zoonose no Posto de Saúde João Medeiros - Av. Dom Aloisio Lorscheider, 982 - Vila Velha
  • Box de Zoonose no Posto de Saúde Paulo Marcelo - Rua 25 de Março, 607 - Centro
  • Box de Zoonose no Posto de Saúde Maciel de Brito - Rua 602, 2 - Conj. Ceará
  • Box de Zoonose no Posto de Saúde Messejana - Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana
  • Box de Zoonose Autran Nunes - Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes
  • Box de Zoonose Conjunto Ceará - Av. A, s/n - Conjunto Ceará

Neste sábado, houve pontos fixos de vacinação, de 8h às 12h, nas escolas José Valdo Ramos e Paulo Petrola; no Cuca Barra do Ceará; e na rua Professora Raimunda Adélia, 162, no bairro Antônio Bezerra.

Também serão disponibilizados pontos em formato drive-thru, de 8h às 16h, nos seguintes locais:

  • avenida Francisco Sá, 3175, no bairro Carlito Pamplona;
  • rua Coronel Matos Dourado, 1280, no bairro Dom Lustosa;
  • avenida General Osório de Paiva, 6297, no bairro Canindezinho; e
  • avenida Pres. Costa e Silva, 2646, no bairro Prefeito José Walter.

(Colaborou Alexia Vieira)

