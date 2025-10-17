Demolição do Seara Hotel, na Beira Mar, já é visível

Andamento da demolição do Hotel Seara, na Beira Mar / Crédito: FCO FONTENELE

A demolição do Seara Hotel, que iniciou no dia 4 de agosto, já está visível. As obras estão sendo realizadas pelo Grupo Magalhães Demolição, e está a cargo da construtora Moura Dubeux. LEIA | Seara Praia Hotel, na Beira Mar, será demolido em agosto

No local da construção, é possível observar os tapumes da Moura Dubeux, que protegem a demolição e avisa as pessoas que passam pela calçada dos perigos na região. “Perigo: risco de queda de materiais”, sinaliza uma das placas. Em outra, é possível ler que apenas pessoas autorizadas podem adentrar ao local onde as obras estão ocorrendo. Apesar da demolição estar sendo realizada de cima para baixo, é possível observar que algumas vidraças estão quebradas e cobertas por uma tela de proteção para construções. Também são notadas fiações expostas. Apesar disso, a logo “Seara Praia Hotel” continua exposta na lateral esquerda do prédio.

Dentro do espaço das obras também foi possível observar guindastes e escavadeiras elevavam blocos de concreto e entulhos. Prédios residenciais e empreendimentos vizinhos não parecem ter sidos afetados pela construção, e seguem funcionando normalmente. Superprédio dará lugar ao Seara Hotel No lugar do antigo hotel, o novo empreendimento é chamado de Mansão Seara. A construção será um superprédio de 170 metros de altura, prometendo superar a altura do One Residencial, atualmente o prédio mais alto da Capital, localizado no bairro Mucuripe. A edificação possui 166 metros e 51 pavimentos acima do solo.

Seara Praia Hotel dará lugar a novo superprédio de 170 m em Fortaleza O Mansão terá áreas residenciais e de lazer divididas entre 50 andares e conforme a Moura Dubeux, contará com uma vista panorâmica de 180º à orla de Fortaleza. A Praia de Iracema e a enseada do Mucuripe foram incluídas na visão de campo. Demolição iniciou em agosto