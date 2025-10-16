Fortaleza tem três expulsos contra o Vasco, dois deles após confusão generalizada

Fortaleza tem três expulsos contra o Vasco, dois deles após confusão generalizadaDurante a confusão entre os dois elencos após o apito final do jogo, o volante Pablo Roberto, do Fortaleza, acertou um soco na cabeça do atleta Barros, do Vasco
Além da derrota sofrida para o Vasco na Arena Castelão, o Fortaleza teve três jogadores expulsos na partida. O centroavante Adam Bareiro, que entrou no segundo tempo, recebeu dois cartões amarelos – um deles nos minutos finais do jogo – e é desfalque certo para a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 29ª rodada da Série A.
Os outros dois jogadores que receberam cartão vermelho foram Pablo Roberto e Kuscevic, ambos já após o término do jogo. Os dois se envolveram em uma confusão generalizada com jogadores do Vasco, na qual protagonizaram tentativas de agressão. O volante, inclusive, acertou um soco na cabeça do atleta Barros, do Cruzmaltino.
A ação de Pablo Roberto não ocorreu de forma frontal. O volante, no meio dos outros jogadores do Fortaleza, realizou a agressão vindo pelo lado esquerdo do jogador vascaíno. Após a confusão ser contida, o VAR chamou o árbitro Wilton Pereira Sampaio para revisar as imagens e aplicar as devidas punições aos envolvidos.
Além dos três jogadores expulsos, o técnico Martín Palermo não poderá contar com o zagueiro Gastón Ávila, que vem atuando improvisado como lateral-esquerdo, já que Bruno Pacheco não tem condições de jogo, e com o atacante Deyverson. Ambos completaram a série de três cartões amarelos e vão cumprir suspensão contra o Cruzeiro.