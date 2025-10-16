Fortaleza tem três expulsos contra o Vasco, dois deles após confusão generalizada

Durante a confusão entre os dois elencos após o apito final do jogo, o volante Pablo Roberto, do Fortaleza, acertou um soco na cabeça do atleta Barros, do Vasco

Além da derrota sofrida para o Vasco na Arena Castelão, o Fortaleza teve três jogadores expulsos na partida. O centroavante Adam Bareiro, que entrou no segundo tempo, recebeu dois cartões amarelos – um deles nos minutos finais do jogo – e é desfalque certo para a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 29ª rodada da Série A.

Os outros dois jogadores que receberam cartão vermelho foram Pablo Roberto e Kuscevic, ambos já após o término do jogo. Os dois se envolveram em uma confusão generalizada com jogadores do Vasco, na qual protagonizaram tentativas de agressão. O volante, inclusive, acertou um soco na cabeça do atleta Barros, do Cruzmaltino.