Fortaleza tem 42 mil pacientes esperando exame de mamografia; Prefeitura prevê zerar fila em 1 ano

No Gonzaguinha de Messejana, Carla Veruska, 51, fez a mamografia depois de quatro anos na fila de espera / Crédito: FÁBIO LIMA

A fila de espera para exames de mamografia em Fortaleza tem cerca de 42 mil pessoas. A informação foi dada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na manhã desta quarta-feira, 15. Com a aquisição de seis novos mamógrafos para a rede pública da Capital, a expectativa é de zerar a fila em um ano. Os novos equipamentos foram instalados em três Hospitais Distritais Gonzaga Mota (Gonzaguinhas), na Barra do Ceará, na Messejana e no José Walter; em duas policlínicas, no Jóquei Clube e no Jangurussu; e no Hospital da Mulher. Com esses, chega a 13 o número de mamógrafos disponíveis.

Valdenia Pereira dos Santos, 56, que estava na fila há um ano, também teve o exame marcado para esta quarta na mesma unidade. Ela afirma que a espera é comum e acaba extrapolando a periodicidade na qual deveria realizar o exame de rastreio, recomendado a cada dois anos para mulheres de 50 a 74 anos. “Acaba atrasando, por não ter vaga ou não ter aparelho”, diz. Apesar de não ter casos de câncer de mama na família - um dos fatores de risco - a costureira tem dois nódulos benignos já detectados que precisam de acompanhamento. Pacientes receberão mensagem pelo WhatsApp para confirmar exame Para agilizar o agendamento dos exames, pacientes devem receber a confirmação da mamografia por mensagem no WhatsApp. A secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, explica que um número oficial da Prefeitura enviará mensagem com o nome da paciente, data, horário e local do exame. É preciso clicar no botão “confirmar” para ter o procedimento agendado.

“Isso faz com que a gente consiga completar os agendamentos e, quando essa pessoa se deslocar, ela já terá a certeza de que o exame dela está marcado”, afirma. O agendamento pelo WhatsApp está em fase inicial na rede de Fortaleza e a expectativa é aumentar esse modo de comunicação com os usuários do SUS para marcação de outros procedimentos.

“Agora, para isso é importante que todo mundo atualize seus dados, coloque o número do telefone correto. Tudo isso você faz com o seu agente de saúde ou indo diretamente no posto para ajustar”, completa a secretária. Mamografia: quem deve fazer e como acessar exame em Fortaleza O Ministério da Saúde (MS) recomenda que mulheres de 40 a 49 anos realizem o exame caso tenham recomendação médica. Dos 50 até os 74 anos, as pacientes devem fazer o rastreamento a cada dois anos. A partir dos 74 anos, a decisão é individualizada, dependendo de comorbidades e expectativa de vida.