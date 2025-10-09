Membros da GDE foram identificados após diálogos sobre salve e comércio de drogas e armas em celular

Operação cumpriu oito mandados de prisão. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Divulgação / SSPDS-CE

A identificação dos oito integrantes presos da facção Guardiões do Estado (GDE) foi revelada após mensagens em grupos ligados à facção criminosa. O conteúdo, extraído de um celular, revelou diálogos referentes a ações criminosas. Os suspeitos tiveram mandados de prisão cumpridos na nona fase da operação Nocaute, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta quinta-feira, 9.

Entre os conteúdos das mensagens, tinham "salves", tipo de comunicado oficial dentro de um grupo criminoso, disciplinas, regras internas do grupo, comércio de armas e drogas e clonagem de carros. O celular foi apreendido após a prisão de uma liderança do grupo, identificado como Wanderson de Lima, no ano de 2023. De acordo com o delegado Adjunto da Delegacia de Polícia Civil de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Luís Rodrigues, o suspeito exercício uma hierarquia no grupo, que possui atuação nos bairros Conjunto Palmeiras e Jangurussu. "Como se fosse um gerente, um um diretor de uma empresa. Liderança. É isso", disse. Do total das prisões, cinco já estavam reclusos no sistema prisional e outras três em liberdade, sendo um homem, de 40 anos, com passagens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e crime contra a fé pública e um homem, de 31 anos, pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

O terceiro foi um homem, de 39 anos, com antecedentes por roubo de carga. Contra ele, também foi lavrado um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Com o suspeito, identificado como Nerisvaldo Rosa do Nascimento, foi apreendido com crack, maconha, cocaína, embalagem e balança de precisão. Os suspeitos possuem idades entre 21 e 40 anos e são envolvidos em ações criminosas nos bairros Conjunto Palmeiras e Jangurussu. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão.