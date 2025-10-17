Incêndio em área de vegetação atinge proximidades do Rio Cocó

Um incêndio foi registrado em área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó, em Fortaleza / Crédito: via WhatsApp O POVO

Um incêndio nas imediações da rua Francisco Vilela, entre os bairros Boa Vista e Cajazeiras, foi registrado em área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado nesta sexta-feira, 17, para conter as chamas. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) recebeu o acionamento às 12h48min. Uma primeira guarnição foi enviada ao local e conseguiu debelar o incêndio em uma das margens do córrego.

A operação permanece em andamento, com uma segunda equipe acionada para reforço no combate, devido à presença de focos na margem oposta. De acordo com apuração do O POVO, alguns moradores de bairros na Capital notaram a presença de fumaça, incluindo Castelão, Serrinha, Aeroporto e Montese. As chamas ocorrem em vegetação e nas margens do rio, o que aumenta o risco de alastramento após ventos fortes. Em nota, o CBMCE indica que, segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), a ação de atear fogo em vegetação é crime ambiental. A população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em casos de indícios de incêndio ou comportamento suspeito em relação ao uso irregular do fogo.