"Voz do papa" visita O POVO e aborda comunicação que gera esperança

Silvonei José participou de entrevista na O POVO CBN / Crédito: DANIEL GALBER

O POVO recebeu na manhã desta quinta-feira, 16, Silvonei José, coordenador do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano, conhecido como a "voz do papa no Brasil". Durante a visita, Silvonei esteve reunido com a presidente do Grupo de Comunicação, Luciana Dummar, e participou dos programas O POVO no Rádio, da O POVO CBN, e edição especial do OP News, do YouTube.



Em suas reflexões sobre a comunicação na era digital, o jornalista abordou a Inteligência Artificial (IA). Para ele, o principal receio não é a invenção em si, mas sim a sua aplicação. O problema central reside na "utilização" da IA. Acerca disso, ele cita a frase do papa Francisco: "Eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da inteligência humana". Ele enfatiza que são os humanos quem criam e alimentam a IA, e que o medo reside em como as pessoas que a utilizam, podendo direcionar respostas e causar dor ou conflito.

Nesse sentido, Silvonei reflete sobre a evangelização e a comunicação na era digital, abordando a importância da responsabilidade, da emoção e da verdade na mídia: “Uma das características da comunicação é a emoção. A partir do momento em que eu não provoco mais emoção, muda, porque é comunicação para mim é criar uma relação e a relação se cria através da emoção”. Para ele, a verdade é a essência da comunicação, que "não pode ser pisada, ela não pode ser maltratada, ferida" por interesses. Saiba mais sobre Silvonei José Reconhecido como Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno e da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, Silvonei José é natural de Guarapuava, no Paraná.