CNH Popular: programa é ampliado com mais de 3 mil vagas para estudantes

Oportunidade é voltada para alunos de graduação e ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais

O Programa Carteira Nacional de Habilitação Popular ( CNH Popular ) foi ampliado com mais de 3 mil vagas, destinadas a estudantes de graduação e ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais.

Expansão contou com aporte de R$ 4,5 milhões e foi sancionada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), durante solenidade no Palácio da Abolição, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 15.

Serviço é previsto para as categorias A (moto) ou B (carro). Candidatos precisam estar ligados à uma instituição de ensino, ter no mínimo 18 anos e possuírem inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Programa que beneficiou mais de 180 mil cearenses desde sua criação, em 2009, a CNH Popular foi ampliada com mais 3 mil vagas, nesta quarta-feira, 15, para estudantes de graduação e ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais.

Conforme Governo do Estado, "das mais de 3 mil novas vagas, 1.800 serão voltadas para motociclistas".