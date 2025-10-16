Ato no Palácio da Abolição pede revogação da lei de pulverização de agrotóxicos

Além de Fortaleza, o grupo também veio dos municípios de Aracati, Itaiçaba, Jaguaruana e Limoeiro do Norte / Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Representantes do movimento 'Revoga Já' estiveram, na manhã desta quarta-feira, 16, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com o objetivo de entregar a “Carta de Hiroshima” ao governador Elmano de Freitas (PT). O ato foi organizado pela Rede Reaver e pelo Instituto Terre des Hommes (TdH) Brasil, com a presença de cerca de 200 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças vindas de diversas regiões do Estado.



LEIA | Chuva de veneno: o uso de drones na pulverização de agrotóxicos e uma população à deriva O documento pede a revogação do Projeto de Lei nº 1075/23, aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que autoriza o uso de drones para pulverização de agrotóxicos no território cearense. Segundo os manifestantes, a lei representa um grave risco à saúde da população, especialmente das famílias que vivem em áreas rurais, e ao meio ambiente. “Enquanto deputado, (o governador Elmano) foi favorável à lei que proibia a pulverização aérea no Ceará, e agora, como governador, está voltando atrás”, afirmou Vanessa Feitosa, integrante da Rede Reaver.

Os manifestantes foram recebidos pelo secretário de Articulação Política do Ceará, Nelson Martins, e pelo assessor especial de Relações Comunitárias, Frank Ranier, que se comprometeram a agendar uma audiência com o governador para tratar das demandas apresentadas. Estiveram presentes ainda o deputado estadual Renato Roseno (Psol) e o vereador Gabriel Aguiar (Psol), que auxiliaram na mediação entre os representantes do movimento e o Governo. CONFIRA | ‘Carta de Hiroshima’ contra agrotóxicos quer sensibilizar Elmano

Segundo Odair Magalhães, coordenador da Organização Popular (OPA) — uma das entidades que integram o movimento Revoga Já —, a mobilização teve como objetivo chamar atenção para os riscos da pulverização aérea e para as violações sofridas pelas comunidades rurais: “As famílias do campo têm sido diretamente afetadas pelos impactos dos agrotóxicos e pelos grandes empreendimentos. Além da revogação da lei, queremos discutir políticas públicas que garantam o direito à terra, à saúde e à produção sustentável”, pontuou. “Não queremos ser envenenadas”, diz trecho da carta Confira abaixo a íntegra do documento — ao qual O POVO teve acesso, intitulado como Carta de Hiroshima: