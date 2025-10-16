Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ato no Palácio da Abolição pede revogação da lei de pulverização de agrotóxicos

O documento foi entregue aos secretários Nelson Martins e Frank Ranier. Ato pede a revogação da lei que autoriza a pulverização de agrotóxicos
Representantes do movimento 'Revoga Já' estiveram, na manhã desta quarta-feira, 16, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com o objetivo de entregar a “Carta de Hiroshima” ao governador Elmano de Freitas (PT).

O ato foi organizado pela Rede Reaver e pelo Instituto Terre des Hommes (TdH) Brasil, com a presença de cerca de 200 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças vindas de diversas regiões do Estado.

O documento pede a revogação do Projeto de Lei nº 1075/23, aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que autoriza o uso de drones para pulverização de agrotóxicos no território cearense.

Segundo os manifestantes, a lei representa um grave risco à saúde da população, especialmente das famílias que vivem em áreas rurais, e ao meio ambiente.

“Enquanto deputado, (o governador Elmano) foi favorável à lei que proibia a pulverização aérea no Ceará, e agora, como governador, está voltando atrás”, afirmou Vanessa Feitosa, integrante da Rede Reaver.

Os manifestantes foram recebidos pelo secretário de Articulação Política do Ceará, Nelson Martins, e pelo assessor especial de Relações Comunitárias, Frank Ranier, que se comprometeram a agendar uma audiência com o governador para tratar das demandas apresentadas.

Estiveram presentes ainda o deputado estadual Renato Roseno (Psol) e o vereador Gabriel Aguiar (Psol), que auxiliaram na mediação entre os representantes do movimento e o Governo.

Segundo Odair Magalhães, coordenador da Organização Popular (OPA) — uma das entidades que integram o movimento Revoga Já —, a mobilização teve como objetivo chamar atenção para os riscos da pulverização aérea e para as violações sofridas pelas comunidades rurais:

“As famílias do campo têm sido diretamente afetadas pelos impactos dos agrotóxicos e pelos grandes empreendimentos. Além da revogação da lei, queremos discutir políticas públicas que garantam o direito à terra, à saúde e à produção sustentável”, pontuou.

“Não queremos ser envenenadas”, diz trecho da carta

Confira abaixo a íntegra do documento — ao qual O POVO teve acesso, intitulado como Carta de Hiroshima:

“Estamos aqui, governador, para dizer que o mesmo sangue que se transforma em leite pelo milagre da biologia, e com o qual amamentamos nossas crianças, nessas mesmas veias, através de nossos peitos, circula também o veneno dos agrotóxicos”, diz um trecho.

“Nos perguntamos com frequência como seria se suas famílias morassem aqui, a sua e a dos 22 deputados que aprovaram essa lei cruel e desumana. Como seria se tivessem que beber da mesma água, respirar do mesmo ar, se alimentar da mesma comida?”, indaga a carta.

“Não queremos ser envenenadas! Não queremos envenenar nossas crianças! (...) A bomba de Hiroshima dependeu de um apertar de botão para explodir e marcar a história como um dos mais horríveis e covardes crimes já cometidos. A bomba dos drones da morte precisa de apenas uma canetada sua para ser desativada.”

 

