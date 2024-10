Edifício Andrea: cinco anos do desabamento que marcou Fortaleza

Fortaleza, CE, BR 22.07.24 - Andamento das obras da 2º Companhia dos Bombeiros do Estado do Ceará (local onde ficava o Edifício Andrea) (FCO FONTENELE / O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Era manhã do dia 15 de outubro de 2019 quando um dia comum no Edifício Andrea, no Dionísio Torres, em Fortaleza, se transformou em pesadelo. Prédio desabou e resultou na morte de nove pessoas. Completando cinco anos hoje, tragédia ainda parece recente na memória de quem sobreviveu a ela. No terreno, foi erguido o Quartel 15/10, do Corpo de Bombeiros, que tem previsão de entrega na próxima sexta-feira, 18. O residencial ficava localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, área nobre da Cidade. Estrutura, construída e oficializada no ano de 1982, contava com oito pavimentos, entre estacionamento, apartamentos e cobertura. Cleide Maria, 65, trabalhava como diarista em uma das moradias do primeiro andar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No dia da queda, ela conta que ao chegar no local viu um pedreiro derrubando uma pilastra, dando a ele um aviso que mais pareceu premonição: "Rapaz, tu vai derrubar o prédio". Logo depois entrou no apartamento e disse para a patroa, Maria da Penha, sair do edifício, mas ela preferiu ficar.

A patroa mudava de cômodo quando o restante da estrutura despencou. Ela caiu deitada, sendo coberta pelos escombros. Já a diarista caiu sentada, com a perna dobrada. As duas ainda ficaram se falando e as últimas palavras de Maria, antes de morrer, foram: "Não tô aguentando. Acho que quebrei o braço". Pela forma como veio ao chão, Cleide lembra ter sentido muito dor na perna e, mesmo em meio à poeira e destroços, conseguir pegar um pano em um dos armários para enrolar o membro. Ela foi socorrida pelos Bombeiros pouco tempo depois e quase precisou ter o pé amputado.

Trabalho dos bombeiros na madrugada do quarto dia de buscas nos escombros do edifício Andréa, em 18 de outubro de 2019 Crédito: JÚLIO CAESAR

Hoje aposentada, Cleide ainda precisa andar de muletas em consequência do ocorrido. Após a tragédia, ela viveu recebendo ajuda da Prefeitura e só neste ano é que sua aposentadoria veio. Além do efeito físico, sessões de terapia garantias pelo Município a ajudaram a enfrentar o trauma do que viveu. "Foi um verdadeiro milagre o que aconteceu", diz, sobre ter saído viva do prédio. Quando lembra de Maria da Penha, com quem trabalhava há 21 anos e mantinha ainda uma relação de amizade, sua voz muda e ganha um tom de saudade: "A gente era muito próxima". Uma amizade em meio aos escombros Enquanto uma amizade era desfeita de forma trágica, uma outra começava ali, entre o administrador de empresa Gilson Moreira, 63, e o bombeiro Sérgio Sousa, 33. O primeiro havia saído do trabalho para fazer compras em um mercadinho localizado ao lado do Edifício Andrea quando foi atingido pelo desabamento.

Ele lembra que já havia pago as compras quando resolveu pegar um refrigerante. O dono do estabelecimento precisou se ausentar para resolver uma questão, pediu para que esperasse um momento e foi nesse intervalo de tempo que o prédio residencial veio abaixo, atingindo o supermercado. Durante o acidente, Gilson foi soterrado por escombros e teve as pernas pressionadas pelos destroços, o que fez com que quase tivesse que amputá-las. Desse momento tem poucas memórias, mas uma se sobressai: o nome de quem atuou para resgatá-lo. Sérgio foi o bombeiro designado para ficar ao seu lado. O profissional conseguiu passagem por meio de um buraco e atuou dando oxigênio e mantendo o acidentado acordado e calmo. Foram pouco mais de cinco horas atuando dessa forma até conseguir estabilizar a estrutura e retirar Gilson, encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF).