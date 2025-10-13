Fortaleza: 2ª capital em pessoas que usam moto para ir ao trabalho

Adesão ao uso de moto por trabalhadores de Fortaleza é a 3ª do Nordeste / Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza é a segunda capital do Brasil com o maior número absoluto de trabalhadores que usam motocicleta para se deslocar ao trabalho. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira, 9, cerca de 110 mil pessoas que moram e trabalham na capital cearense utilizam a moto como principal meio de transporte. O quantitativo faz Fortaleza ficar atrás apenas de São Paulo em números de trabalhadores que vão com motocicletas ao trabalho, que lidera o ranking com 163 mil usuários.

Os dados fazem parte da pesquisa “Deslocamentos para trabalho e estudo”, do IBGE, que detalha como os brasileiros se deslocam diariamente para suas atividades laborais e educacionais. Leia também | 21% dos trabalhadores de Fortaleza levam de 30 minutos até 2 horas para chegar ao trabalho

Conforme o IBGE, o ônibus ainda é o principal meio de transporte usado por quem mora e trabalha em Fortaleza, com cerca de 227 mil pessoas (28,41%) utilizando os coletivos como principal forma de deslocamento entre casa e trabalho. Em segundo lugar vem o carro, escolhido por 220 mil trabalhadores (27,53%), seguido pela motocicleta, utilizada por 13,75% dos trabalhadores fortalezenses — o equivalente a um em cada sete usuários.

O percentual coloca a Capital como a 10ª cidade do País com maior adesão ao uso de moto por trabalhadores e a 3ª do Nordeste, atrás apenas de Teresina (27,99%) e João Pessoa (16,98%). Confira os meios de transporte mais utilizados para deslocamento ao trabalho em Fortaleza

Ônibus - 227.839 pessoas (28,41%)

Carro - 220.883 pessoas (27,53%)

Moto - 110.319 pessoas (13,75%)

Bicicleta - 56.079 pessoas (6,99%)



Já os que fazem o trajeto casa-trabalho a pé somam 109.476 pessoas, o que representa 13,65% dos trabalhadores da Capital. O levantamento também separou algumas categorias específicas de transporte. O BRT (ônibus de trânsito rápido) foi indicado por 2,2 mil pessoas, enquanto vans, peruas ou veículos similares foram mencionados por cerca de 3 mil usuários.

Ele explica que a escolha pela motocicleta é, na maioria, uma resposta à falta de alternativas acessíveis e eficientes. “Se o transporte público não oferece conforto, segurança e regularidade, as pessoas procuram outra opção. O automóvel atende ao conforto e segurança, mas tem um custo muito elevado. A moto se torna a alternativa mais fácil e financeiramente acessível”, observa Gondim. O especialista destaca, porém, que a motocicleta não deve ser vista como solução para o deslocamento urbano, sobretudo quando para o transporte de passageiros. “Quando se leva passageiro, o risco aumenta muito. Um acidente de moto envolve um veículo que não oferece equilíbrio e exige habilidade. Quem mais sofre, geralmente, é quem está na garupa”, explica.