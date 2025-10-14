Uber muda carros para Black e Comfort em 2026; confira

ADESIVOS distribuídos ontem pela Uber não atendiam às regras do decreto municipal / Crédito: Fabio Lima

A Uber anunciou atualização na lista de veículos aceitos nas categorias premium Black e Comfort, com o objetivo de aprimorar a experiência de parceiros e passageiros e aumentar a atratividade desses produtos. A medida será válida a partir de janeiro de 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

As mudanças foram baseadas em pesquisas com usuários e análises de mercado. Para o Uber Black, haverá ajustes no ano mínimo de fabricação aceito, variando por cidade, e uma lista de modelos que não serão mais aceitos, além de requisitos como ar-condicionado, quatro portas e cores específicas. O Uber Comfort também terá revisões no ano mínimo de fabricação por modelo e cidade, e critérios adicionais de elegibilidade para motoristas, incluindo um número mínimo de viagens e uma média de avaliações mínima (4,85 ou 4,80, dependendo da cidade). Veja quais as mudanças em Fortaleza: Anos mínimos de fabricação aceitos para os seguintes veículos serão: Modelo/Ano Mínimo de Fabricação:

Virtus/2026

Duster/2023

Nivus/2023

City/2023 Demais Modelos/2019

Modelos que Não Serão Mais Aceitos (a partir de 05/01/2026): Independentemente do ano de fabricação, os seguintes modelos não serão mais aceitos para o Uber Black em Fortaleza (e em outras cidades): Renault Kardian.

Citroen Basalt.

Chery Tiggo 3X.

Peugeot E-2008.

Chery Tiggo 3.

Hyundai Kona Hybrid.

AC Motors J3 Turin.

JAC Motors iEV 40. Outros Requisitos para Veículos Uber Black: Além de atender aos modelos e anos de fabricação, os veículos Uber Black em Fortaleza devem possuir:

Ar-condicionado.

4 portas. Cores específicas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Mudanças na Categoria Uber Comfort (Fortaleza) Para o Uber Comfort, haverá alteração no ano mínimo de fabricação aceito para veículos.

Ano Mínimo de Fabricação Aceito (a partir de janeiro de 2026): Para Fortaleza, os anos mínimos de fabricação aceitos para os seguintes veículos serão: