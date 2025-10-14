Uber muda carros para Black e Comfort em 2026; confira

Uber muda carros para Black e Comfort em 2026; veja veículos aptosPara a categoria Uber Black, haverá mudanças tanto no ano mínimo de fabricação aceito para determinados modelos quanto nos veículos que não serão mais aceitos
A Uber anunciou atualização na lista de veículos aceitos nas categorias premium Black e Comfort, com o objetivo de aprimorar a experiência de parceiros e passageiros e aumentar a atratividade desses produtos. A medida será válida a partir de janeiro de 2026.
As mudanças foram baseadas em pesquisas com usuários e análises de mercado. Para o Uber Black, haverá ajustes no ano mínimo de fabricação aceito, variando por cidade, e uma lista de modelos que não serão mais aceitos, além de requisitos como ar-condicionado, quatro portas e cores específicas.
O Uber Comfort também terá revisões no ano mínimo de fabricação por modelo e cidade, e critérios adicionais de elegibilidade para motoristas, incluindo um número mínimo de viagens e uma média de avaliações mínima (4,85 ou 4,80, dependendo da cidade).
Veja quais as mudanças em Fortaleza:
Anos mínimos de fabricação aceitos para os seguintes veículos serão:
Modelo/Ano Mínimo de Fabricação:
- Virtus/2026
- Duster/2023
- Nivus/2023
- City/2023
Demais Modelos/2019
Modelos que Não Serão Mais Aceitos (a partir de 05/01/2026):
Independentemente do ano de fabricação, os seguintes modelos não serão mais aceitos para o Uber Black em Fortaleza (e em outras cidades):
- Renault Kardian.
- Citroen Basalt.
- Chery Tiggo 3X.
- Peugeot E-2008.
- Chery Tiggo 3.
- Hyundai Kona Hybrid.
- AC Motors J3 Turin.
- JAC Motors iEV 40.
Outros Requisitos para Veículos Uber Black:
Além de atender aos modelos e anos de fabricação, os veículos Uber Black em Fortaleza devem possuir:
- Ar-condicionado.
- 4 portas.
Cores específicas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
Mudanças na Categoria Uber Comfort (Fortaleza)
Para o Uber Comfort, haverá alteração no ano mínimo de fabricação aceito para veículos.
Ano Mínimo de Fabricação Aceito (a partir de janeiro de 2026):
Para Fortaleza, os anos mínimos de fabricação aceitos para os seguintes veículos serão:
Modelo/Ano Mínimo de Fabricação
- Etios Sedan/2019
- Voyage/2019
- Prisma/2019
- Logan/2019
- Cobalt/2019
- Argo/2023
- Polo/2023
Demais Modelos/2018
Modelos que Não Serão Mais Aceitos (a partir de 06/07/2026):
O modelo Renault Logan não será mais aceito para Uber Comfort a partir de 06 de julho de 2026, independentemente do seu ano de fabricação.
Outros Requisitos para Veículos Uber Comfort:
Além do modelo e ano de fabricação, os veículos Uber Comfort devem ter:
- Ar-condicionado.
- 4 portas.
Requisitos de Elegibilidade para Motoristas (Fortaleza)
Para serem elegíveis e continuarem recebendo solicitações de viagens nas categorias premium em Fortaleza, os motoristas parceiros devem cumprir os seguintes critérios gerais:
- Viagens mínimas: Ter mais de 100 viagens na plataforma em outras categorias (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi).
Avaliação Mínima dos Usuários:
Os requisitos de avaliação variam ligeiramente entre as categorias e cidades:
- Uber Black: O motorista deve ter uma média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85. Este é o padrão para todas as cidades.
- Uber Comfort: Fortaleza está incluída na lista de "todas as outras cidades" que exigem uma média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,80.
