Depósito de bicicletas e motos elétricas pega fogo em Fortaleza

Depósito de bicicletas e motos elétricas pega fogo na Praia de IracemaToda a instalação elétrica do imóvel, localizado na rua Gonçalves Lêdo, no bairro Praia de Iracema, foi comprometida. Não houve registro de vítimas
Residência, usada como depósito de bicicletas e motos elétricas, sofreu incêndio na manhã desta segunda-feira, 13, em Fortaleza. O imóvel, localizado na rua Gonçalves Lêdo, no bairro Praia de Iracema, abrigava diversos carregadores. Não houve registro de vítimas.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as chamas atingiram parte do material armazenado e comprometeram toda a instalação elétrica da casa, além de causar danos estruturais a portas, janelas e ao teto da edificação.
A guarnição realizou controle do fogo e resfriamento do ambiente. Estruturas vizinhas não foram atingidas.
Área foi isolada para perícia e avaliação das causas do sinistro será feita pelos órgãos competentes.