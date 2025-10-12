Famílias vão ao Cocó para brincar ao ar livre no Dia das Crianças

Fortaleza, CE, BR 25.10.12 -A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), retoma o projeto "Vem pro Parque", com uma edição especial no Dia das Crianças, neste domingo, 12 de outubro, das 8h às 12h, no Parque Estadual do Cocó (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Mesmo que o dia tenha começado com alguns pingos de chuva, logo o sol se estabeleceu na capital cearense neste domingo, 12, Dia das Crianças. Foi motivo para que dezenas de famílias saíssem de suas casas para passear e fazer piquenique no Parque Estadual do Cocó, que promoveu diversas atividades lúdicas, ambientais e culturais em seu espaço. A crescente cultura de levar os filhos para brincar no shopping perdeu espaço para famílias como a da nutricionista Synara Lopes, que foi ao parque com o filho, o marido e a família de uma amiga recarregar as energias. “Eles gostam muito de vir aqui, pediram isso de Dia das Crianças. A ideia era fazer um piquenique no Cocó e já foram também para trilha, viram o rio, plantaram árvores, olharam as abelhas e brincaram de disco”, disse a mãe.

E é justamente a areia do Parque do Cocó a responsável por reunir muitas crianças novas naquele espaço, assim como defende João Henrique, de 9 anos, que chegou no local para jogar bola com seu amigo Lucas, da mesma idade. "Prefiro brincar no parque porque aqui tem mais acesso à natureza e podemos ver os animais, os pássaros e brincar na areia. As crianças gostam daqui porque têm apresentações, brincadeiras e aqui é um espaço livre, muito aberto. Dá para fazer piquenique, brincar e se divertir", defende o jovem, o artilheiro entre seus amigos.

Para algumas famílias ali presentes, o sentimento de nostalgia dos adultos era ainda maior do que a vontade de levar a criançada para se divertir. É isso que defende Raquel Silva, mãe da Maria Liz — 6 anos, que chegou com as amigas da Barra do Ceará para aproveitar a manhã de sol. “O Parque do Cocó me traz recordações de infância. Nessa semana, a minha mãe me lembrou que me trazia para cá. Eu nunca trouxe a Liz porque morava em outro estado, mas tive a oportunidade de trazê-la para cá e está sendo maravilhoso. As crianças estão brincando no parquinho agora, mas já plantaram árvores, jogaram arco. É muito bom fazer isso e colocar isso no dia a dia porque, hoje em dia, elas estão muito envolvidas com redes sociais e internet”, argumenta Raquel, que vê o espaço como um “local de afeto”. As crianças mais “ousadas” que gostam de aventuras ao ar livre também conversam com O POVO sobre seu interesse no Dia das Crianças: “Gosto de vir aqui porque eu brinco de descer a rampa no pedaço de papelão com meus amigos Caio, Heitor e Lorenzo”, exclamou Davi, de 8 anos. Ele foi ao parque com a mãe Juliana Ferreira e outras 20 pessoas, todas do bairro Passaré.