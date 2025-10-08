Delegado é demitido por invadir terreno e ameaçar seguranças

Foto de apoio ilustrativo (fachada da CGD). A sanção de demissão ao delegado de Polícia Civil João Henrique foi aplicada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) / Crédito: Aurélio Alves

O delegado da Polícia Civil João Henrique da Silva Neto foi demitido após ser acusado de tentar invadir um terreno particular e ameaçar três seguranças com uma arma de fogo no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza.



O caso aconteceu no dia 25 de maio de 2021 e a sanção de demissão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), edição do dia 3 de outubro deste ano. O caso foi apurado em Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 044/2021). De acordo com o texto do DOE, o servidor poderá prestar recurso dessa decisão no prazo de cinco dias (a partir da data da publicação), devendo ser protocolado na Procuradoria Geral do Estado (PGE). A defesa do delegado João Henrique, representada pelos advogados Leandro Vasques e Seledon Dantas, informa que "recorrerá da decisão, por considerar a demissão desproporcional e não condizente com os fatos apurados". Segundo o DOE, o policial teria danificado a cerca, usado a arma que portava para ameaçar três seguranças, em conduta praticada fora do exercício de suas funções, visando interesses particulares, utilizando-se da função de policial para intimidar.

O imóvel que o servidor tentou adentrar está sendo discutido em ações judiciais. Na ocasião, de acordo com o relatado no DOE, ele teria se identificado como procurador e afirmou ser provedor de uma das partes envolvidas na discussão sobre a propriedade do terreno. João Henrique da Silva Neto ingressou na carreira de delegado de Polícia Civil no dia 14 de dezembro de 2015. Ele possui dois elogios e um histórico de punições disciplinares. O histórico de sanções disciplinares do delegado inclui suspensões de 30, 80 e 45 dias, publicadas entre 2021 e 2024.

“(...) Pois não se admite que alguém que exerce uma função que resguarda o interesse público, utilize das prerrogativas de seu cargo apenas com o intuito de obter vantagem pecuniária resguardando o interesse particular de terceiros”, acrescenta o texto do DOE. A aplicação da sanção ao delegado foi acatada no Relatório Final nº 194/2024, ratificada pelo secretário titular da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), Rodrigo Bona Carneiro. A demissão foi fundamentada no Art. 104, III c/c Arts. 107 e 111, inciso I da Lei nº 12.124/1993, devido ao cometimento de faltas disciplinares e transgressões disciplinares de segundo e terceiro graus, segundo o DOE.