Feirão de Empregabilidade LGBTIA+ oferta mais de 500 vagas em Fortaleza; saiba como participar

Feirão de Empregabilidade LGBTIA+ oferta mais de 500 vagas em Fortaleza; saiba como participarEvento acontece nesta sexta-feira, 10, com oportunidades de trabalho, serviços de apoio e inscrições para cursos gratuitos
O Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTIA+ realiza, nesta sexta-feira, 10, a segunda edição do Feirão de Empregabilidade e Oportunidades LGBTIA+. O evento pretende ofertar mais de 500 vagas em diferentes áreas de atuação e será realizado no shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza.
Criado em 2023 para promover a diversidade no mercado de trabalho cearense, o Feirão é resultado de parceria entre o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), a Secretaria do Trabalho (SET), a Secretaria da Diversidade do Ceará (Sediv) e o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (Instituto IJCPM).
Oportunidades e serviços
Entre as vagas disponíveis, há funções como teleoperador, auxiliar de limpeza, copeiro, assistente administrativo, garçom, cumim, auxiliar de estoque, jardineiro e auxiliar de logística.
Além da empregabilidade, o evento também oferece serviços de orientação e acolhimento. Haverá oficina de elaboração de currículo, emissão do cartão VaiVem Trabalhador e informações sobre o programa Ceará Credi.
Apoio e Inclusão
Uma Unidade Móvel Dandara Ketlely estará presente no local para ofertar acolhimento, orientação jurídica, psicológica e social, além da distribuição de preservativos e materiais informativos.
O espaço ainda contará com inscrições presenciais para cursos profissionalizantes gratuitos, como Bartender e Recepcionista, voltados especificamente à população LGBTIA+.
Serviço
2ª Feirão de Empregabilidade e Oportunidades LGBTI+
Dia: 10/10/25
Data: 10 às 17 horas
Local: RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100)