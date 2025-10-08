Feirão de Empregabilidade LGBTIA+ oferta mais de 500 vagas em Fortaleza; saiba como participar

Feirão de Empregabilidade e Oportunidades LGBTI+ com 500 vagas acontece no RioMar Kennedy. / Crédito: FERNANDA BARROS

O Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTIA+ realiza, nesta sexta-feira, 10, a segunda edição do Feirão de Empregabilidade e Oportunidades LGBTIA+. O evento pretende ofertar mais de 500 vagas em diferentes áreas de atuação e será realizado no shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. Criado em 2023 para promover a diversidade no mercado de trabalho cearense, o Feirão é resultado de parceria entre o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), a Secretaria do Trabalho (SET), a Secretaria da Diversidade do Ceará (Sediv) e o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (Instituto IJCPM).

Oportunidades e serviços Entre as vagas disponíveis, há funções como teleoperador, auxiliar de limpeza, copeiro, assistente administrativo, garçom, cumim, auxiliar de estoque, jardineiro e auxiliar de logística. Além da empregabilidade, o evento também oferece serviços de orientação e acolhimento. Haverá oficina de elaboração de currículo, emissão do cartão VaiVem Trabalhador e informações sobre o programa Ceará Credi.


