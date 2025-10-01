Micro-ônibus colide com carro na avenida 13 de Maio, em Fortaleza

O condutor teria perdido o controle do veículo após enfrentar falha mecânica nesta quarta-feira, 1º. Agentes da AMC seguem orientando o tráfego no local

Um micro-ônibus colidiu com carro na avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 1º. O acidente aconteceu nas proximidades do número 1321. Não houve registro de feridos.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que realizou o controle do tráfego após a colisão lateral.