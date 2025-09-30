Incêndio é controlado em loja de material de construção, em Fortaleza

Chamas atingiram depósito do estabelecimento comercial no bairro Varjota, nessa segunda-feira, 29. Não houve vítimas

Loja de material de construção sofre grave incêndio no bairro Varjota, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 29. Danos materiais foram registrados, sem ocorrência de vítimas.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O fogo se propagou com intensidade, chegando a sair pelo telhado do depósito do estabelecimento.