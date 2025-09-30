Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio é controlado em loja de material de construção, em Fortaleza

Chamas atingiram depósito do estabelecimento comercial no bairro Varjota, nessa segunda-feira, 29. Não houve vítimas
Autor Kaio Pimentel
Loja de material de construção sofre grave incêndio no bairro Varjota, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 29. Danos materiais foram registrados, sem ocorrência de vítimas.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O fogo se propagou com intensidade, chegando a sair pelo telhado do depósito do estabelecimento.

Para extinguir o incêndio, a equipe realizou o acesso pela parte frontal e pela área da manutenção. Dessa forma, o rescaldo foi possível por meio de aberturas estratégicas no imóvel.

