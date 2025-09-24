226 escolas municipais de Fortaleza são contempladas no Permed 2025

Escolas participam da solenidade de entrega do Pemed 2025 / Crédito: BEATRIZ; BOBLITZ/PMF

A Prefeitura de Fortaleza realizou, na tarde desta terça-feira , 24, a solenidade de entrega do Prêmio Escola com Excelência em Desempenho (Pemed), no auditório do Hotel Oásis. No total, 226 escolas da rede municipal foram premiadas pelos resultados obtidos no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) 2024.

A cerimônia reuniu cerca de 900 participantes, entre gestores, professores e autoridades públicas, celebrando o trabalho de toda a comunidade escolar. As três escolas com melhor desempenho no município foram: Professor Noberto Nogueira Alve (José Walter), Rachel Viana Martins (Granja Lisboa) e Professor Edilson Brasil Soares (Siqueira). Desafios e conquistas A diretora Ana Carla Freitas, da Escola Rachel Viana Martins, que ficou em 2º lugar no ranking, destacou que o resultado é fruto de um trabalho coletivo construído ao longo de anos. “Nossa escola há mais de 10 anos figura entre as primeiras colocadas, tanto no distrito como no município. É um trabalho coeso, com muita parceria das famílias e dedicação dos professores. Apesar das vulnerabilidades do bairro, conseguimos avançar com esforço diário”, ressaltou. Na Escola Professor Edilson Brasil Soares, que conquistou o 3º lugar, a diretora Rebeca Gondin apontou as dificuldades estruturais e sociais como principal obstáculo.

“Estamos na região marcada pela violência, em um prédio antigo que precisa de reformas. Mas mesmo assim, fomos a luta com professores, alunos e voluntários se dedicando em tempo integral para garantir bons resultados”, disse. Já o diretor Sulivan Dantas, da Escola Professor Noberto Nogueira Alves — campeã do município — afirmou que o prêmio é fruto do compromisso coletivo da comunidade do bairro José Walter. “Montamos um trabalho de alfabetização sério, com aulas de contraturno e envolvimento da comunidade. Alcançamos 100% de alunos alfabetizados, mesmo em uma região de alta vulnerabilidade social. Esse reconhecimento mostra que somos capazes de dar dignidade aos nossos alunos, levar o melhor para nossa comunidade ”, afirmou.

Reconhecimento e próximos passos Fortaleza alcançou resultados positivos no Spaece 2024. Os alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental obtiveram média de 377,4 em Língua Portuguesa e 340,4 em Matemática. O secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar, destacou que, apesar dos avanços, ainda são necessários esforços contínuos para melhorar o desempenho. “Somos a primeira capital do Brasil em alfabetização, mas precisamos avançar ainda mais. Estamos investindo em ações como o ‘Sabadão da Equidade’, formações de professores e monitoramento constante da aprendizagem. Nosso objetivo é garantir resultados ainda melhores em 2025”, afirmou. Durante a coletiva de imprensa o prefeito Evandro Leitão (PT) reforçou o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais.