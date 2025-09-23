Chacina do Curió: testemunha diz que viu aglomerado de pessoas e carro com placa encoberta

Quinto julgamento da Chacina do Curió acontece no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

No segundo dia do 5º julgamento da Chacina do Curió, nesta terça-feira, 23, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, foram ouvidas duas testemunhas de defesa: os policiais militares Pedro Augusto Viana Farias e Naerton Gomes de Menezes. Atualmente, estão sendo julgados Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano. Em depoimento, cel Naerton, que estava no comando da Companhia de Policiamento de Choque (BPChoque), na noite do episódio criminoso, relata que chegou a ir ao Curió em uma base do programa Crack, É Possível Vencer (CEPV) e visualizou um aglomerado de pessoas.

Conforme o oficial, ele questionou o que seria a movimentação e foi relatado que as pessoas estavam apenas conversando no local. O agente, em seguida, orientou que as pessoas saíssem do local, visto que a região estava passando por momentos de tensão após a morte de um policial militar, o soldado Serpa. Leia Mais | MP recorre contra decisão que absolveu sete PMs no 4º julgamento da Chacina do Curió Ainda segundo o cel Naerton, após orientar as pessoas, ele e outros policiais saíram em uma viatura do local. Em depoimento, o agente confirmou que visualizou, posteriormente, em uma rua, um veículo que estaria com um saco plástico caindo e cobrindo parte da placa de identificação do carro. Conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), os réus estavam de folga, à paisana, e foram para os locais do crime após convocação de outros PMs, para vingar a morte de um colega de farda durante um latrocínio, horas antes.

A denúncia do MP aponta que, segundo laudos periciais e testemunhas, a arma de Marcílio foi utilizada em uma das mortes da chacina e o veículo particular de Luciano Breno passou pelos locais dos crimes naquela madrugada. O relato do cel Naerton sobre a placa do veículo foi dita à delegada que investigava o crime na época apenas após conclusão do depoimento dele sobre o episódio do Curió e registrada em uma certidão feita pela a oficial. O cel relatou que, no dia do crime, estava atuando em uma ocorrência e que, de lá, foi para o Curió. Disse que chegou a circular pela região e ir em dois locais do crime.

Leia Mais | Chacina do Curió: todos os sete policiais militares que estavam sendo julgados são absolvidos O cel afirmou que não reconheceu nenhum policial à paisana e não visualizou os réus Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas nos locais e que também não sabia quem eram os policiais que estão sendo acusados. De acordo com o MP, Marcílio Costa e Luciano Breno estão entre os 18 PMs que, na noite da chacina, estavam de folga e foram aos bairros Curió, Lagoa Redonda e São Miguel para vingar a morte do policial Valtemberg Chaves Serpa.