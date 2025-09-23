Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motociclista fica ferido após colisão com carro na av. Aguanambi

Motociclista fica ferido após colisão com carro na av. Aguanambi

Com o impacto da colisão, o motociclista quebrou um braço e foi arremaçado do outro lado da via. Ambos os veículos seguiam no sentido bairro de Fátima
Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta e foi registrado na tarde desta terça-feira, 23, na av. Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

LEIA TAMBÉM | Em três dias, Canoa Quebrada registra 2º caso de acidente com jipes; veja vídeo

De acordo com agentes da Polícia Civil, que passavam pelo local no momento do ocorrido, ambos os veículos seguiam no sentido bairro de Fátima quando houve a colisão.

Segundo um dos agentes, por volta das 16h30min o motorista do carro teria fechado o motociclista, que estaria trafegando na faixa destinada a ônibus.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado para o outro lado da via (sentido Centro), chegando a atravessar a grade de proteção. Ele estava utilizando capacete, mas carregava outro preso ao braço direito, que acabou fraturado durante o acidente.

O motociclista permaneceu deitado no chão até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por volta das 16h40min.

O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para obter mais informações, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado assim que houver resposta.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar