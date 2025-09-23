Motociclista fica ferido após colisão com carro na av. Aguanambi

Com o impacto da colisão, o motociclista quebrou um braço e foi arremaçado do outro lado da via. Ambos os veículos seguiam no sentido bairro de Fátima

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta e foi registrado na tarde desta terça-feira, 23, na av. Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza .

De acordo com agentes da Polícia Civil, que passavam pelo local no momento do ocorrido, ambos os veículos seguiam no sentido bairro de Fátima quando houve a colisão.

Segundo um dos agentes, por volta das 16h30min o motorista do carro teria fechado o motociclista, que estaria trafegando na faixa destinada a ônibus.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado para o outro lado da via (sentido Centro), chegando a atravessar a grade de proteção. Ele estava utilizando capacete, mas carregava outro preso ao braço direito, que acabou fraturado durante o acidente.

O motociclista permaneceu deitado no chão até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por volta das 16h40min.

