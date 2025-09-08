Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois irmãos morrem após acidente com caiaque em açude de Ubajara

Jovem que acompanhava os irmãos conseguiu se salvar. Um dos corpos foi encontrado por moradores da região e outro pelo Comando de Mergulho
Um passeio de caiaque terminou em tragédia nesse domingo, 7, no município de Ubajara, a 312,76 km de Fortaleza. Dois irmãos morreram afogados após a embarcação em que estavam virar durante a travessia em um açude. Uma jovem, namorada de um deles, que também participava da atividade, conseguiu se salvar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o grupo atravessava o açude próximo a uma ilha quando a embarcação virou. A jovem conseguiu nadar até a margem, mas os dois irmãos submergiram e não retornaram à superfície.

Moradores encontraram um dos corpos

Moradores da região iniciaram as buscas e encontraram o corpo de uma das vítimas, acionando em seguida os bombeiros. Uma equipe de Sobral realizou os primeiros procedimentos no local, mas devido à dificuldade da operação, o Comando de Mergulho foi mobilizado.

As buscas subaquáticas começaram na manhã desta segunda-feira, 8, por volta das 5h40. Os mergulhadores localizaram o segundo corpo a aproximadamente seis metros de profundidade, preso à vegetação aquática. O resgate exigiu técnicas especializadas. Após a retirada, o corpo foi entregue à Perícia Forense.

