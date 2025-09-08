Dois irmãos morrem após acidente com caiaque em açude de Ubajara

Jovem que acompanhava os irmãos conseguiu se salvar. Um dos corpos foi encontrado por moradores da região e outro pelo Comando de Mergulho

Um passeio de caiaque terminou em tragédia nesse domingo, 7, no município de Ubajara , a 312,76 km de Fortaleza . Dois irmãos morreram afogados após a embarcação em que estavam virar durante a travessia em um açude. Uma jovem, namorada de um deles, que também participava da atividade, conseguiu se salvar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o grupo atravessava o açude próximo a uma ilha quando a embarcação virou. A jovem conseguiu nadar até a margem, mas os dois irmãos submergiram e não retornaram à superfície.

Moradores encontraram um dos corpos

Moradores da região iniciaram as buscas e encontraram o corpo de uma das vítimas, acionando em seguida os bombeiros. Uma equipe de Sobral realizou os primeiros procedimentos no local, mas devido à dificuldade da operação, o Comando de Mergulho foi mobilizado.

As buscas subaquáticas começaram na manhã desta segunda-feira, 8, por volta das 5h40. Os mergulhadores localizaram o segundo corpo a aproximadamente seis metros de profundidade, preso à vegetação aquática. O resgate exigiu técnicas especializadas. Após a retirada, o corpo foi entregue à Perícia Forense.

