Seminário discute políticas públicas para pessoas em situação de rua

Evento é promovido pelo Comitê Multissetorial para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, do TJCE
Autor Bárbara Mirele
Bárbara Mirele Autor
Tipo Notícia

Um seminário, promovido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), para discutir políticas públicas, acesso à justiça e estratégias de inclusão social voltadas à população em situação de rua, ocorrerá entre os dias 24 e 25 deste mês, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza.

O evento é promovido pelo Comitê Multissetorial para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas em Situação de Rua.

Aberto ao público, a solenidade é intitulada Seminário PopRuaJud: Superação das vulnerabilidades e alcance da inclusão material. As inscrições podem ser feitas via formulário online.

De acordo com o TJCE, o comitê conta com a participação de representantes do órgão, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7) e de outras instituições judiciárias, como o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e a Justiça Federal.

“Estamos falando de vidas, histórias e direitos”, afirma juíza

Em sua primeira edição, seminário foi organizado para reunir representantes do poder público, da sociedade civil e principalmente, as pessoas em situação de rua, com objetivo de debater políticas públicas e estratégias para inclusão social. É o que afirma a juíza da 1º vara de Pacatuba do TJCE, Bruna dos Santos.

“Existe uma relevância do assunto, porque falar sobre pessoas em situação de rua é uma situação urgente. A cidade de Fortaleza é a quarta cidade do País com o maior número de pessoas em situação de rua. São fatos que são invisibilizados", declara a juíza.

Além da demanda imediata da fome, a juíza destaca que há outras que também necessitam de resolução: “São demandas mais estruturais que envolvem a temática da empregabilidade, da abstenção de uso de drogas e bebidas alcoólicas, e outros temas".

Bruna continua: “O objetivo do seminário é justamente reunir essas pessoas e entidades, [para] que possam colaborar e que, na verdade, já estão colaborando para a formação e concretização dessa política judiciária".

“Acredito que o seminário traz uma responsabilização social de todos, da sociedade civil e do poder público. Esperamos que saia desse seminário políticas públicas mais humanas e concretas, para ajudar e auxiliar as pessoas em situação de rua. Mais do que discutir números, o seminário nos lembra que estamos falando de vidas, histórias e direitos", finaliza Bruna dos Santos.

Em paralelo ao seminário, no dia 23, haverá um mutirão no município de Quixadá, onde pessoas em situação de rua e outras vulnerabilidades serão acolhidas e cuidadas.

Programação

A programação do evento inicia no dia 24, às 16 horas, com credenciamento e apresentação cultural do Coral Encanto da Rua, seguida da solenidade de abertura com autoridades do Judiciário, ministros de Estado, gestores públicos e representantes de movimentos sociais.

O padre Júlio Lancellotti fará uma saudação magna por videoconferência, às 17h30min, antecedendo a conferência de abertura da ministra dos direitos humanos e da cidadania, Macaé Evaristo, que abordará a Política Nacional de Atenção à População em Situação de Rua.

Já no segundo dia, 25, as atividades ocorrerão das 8 às 17h30min e serão distribuídas em cinco painéis temáticos. Confira abaixo quais são:

  • 1º painel: Vulnerabilidades da população em situação de rua part. 1
  • 2º painel: Vulnerabilidades da população em situação de rua part. 2
  • 3º painel: Direitos Humanos e população em situação de rua
  • 4º painel: Papel do Sistema de Justiça no PopRuaJud part. 1
  • 5º painel: Papel do Sistema de Justiça no PopRuaJud part. 2

A programação completa pode ser conferida aqui. O encerramento será conduzido pelo desembargador do TJCE, Raimundo Nonato Silva Santos.

Entre as presenças confirmadas também estão o ministro Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e lideranças sociais com atuação direta na defesa da população em situação de rua.

Serviço

Seminário PopRuaJud – superação das vulnerabilidades e alcance da inclusão material
Quando: 24/9, das 16 às 19 horas
25/9, das 8 às 17h30min
Onde: Rua Meton de Alencar, s/n, Centro. Auditório da Faculdade de Direito da UFC. Fortaleza (CE)

