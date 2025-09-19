Seminário discute políticas públicas para pessoas em situação de rua

Imagem de apoio ilustrativo. Solenidade é intitulada Seminário PopRuaJud: Superação das vulnerabilidades e alcance da inclusão material / Crédito: Zé Vitor/TJCE

Um seminário, promovido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), para discutir políticas públicas, acesso à justiça e estratégias de inclusão social voltadas à população em situação de rua, ocorrerá entre os dias 24 e 25 deste mês, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza. O evento é promovido pelo Comitê Multissetorial para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas em Situação de Rua.

Aberto ao público, a solenidade é intitulada Seminário PopRuaJud: Superação das vulnerabilidades e alcance da inclusão material. As inscrições podem ser feitas via formulário online. De acordo com o TJCE, o comitê conta com a participação de representantes do órgão, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7) e de outras instituições judiciárias, como o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e a Justiça Federal. "Estamos falando de vidas, histórias e direitos", afirma juíza Em sua primeira edição, seminário foi organizado para reunir representantes do poder público, da sociedade civil e principalmente, as pessoas em situação de rua, com objetivo de debater políticas públicas e estratégias para inclusão social. É o que afirma a juíza da 1º vara de Pacatuba do TJCE, Bruna dos Santos.

"Existe uma relevância do assunto, porque falar sobre pessoas em situação de rua é uma situação urgente. A cidade de Fortaleza é a quarta cidade do País com o maior número de pessoas em situação de rua. São fatos que são invisibilizados", declara a juíza. Além da demanda imediata da fome, a juíza destaca que há outras que também necessitam de resolução: "São demandas mais estruturais que envolvem a temática da empregabilidade, da abstenção de uso de drogas e bebidas alcoólicas, e outros temas".

Bruna continua: “O objetivo do seminário é justamente reunir essas pessoas e entidades, [para] que possam colaborar e que, na verdade, já estão colaborando para a formação e concretização dessa política judiciária". “Acredito que o seminário traz uma responsabilização social de todos, da sociedade civil e do poder público. Esperamos que saia desse seminário políticas públicas mais humanas e concretas, para ajudar e auxiliar as pessoas em situação de rua. Mais do que discutir números, o seminário nos lembra que estamos falando de vidas, histórias e direitos", finaliza Bruna dos Santos. Em paralelo ao seminário, no dia 23, haverá um mutirão no município de Quixadá, onde pessoas em situação de rua e outras vulnerabilidades serão acolhidas e cuidadas.

