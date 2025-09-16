Suspeito de ato obsceno em campus registra B.O. por difamação

O caso foi registrado na noite de segunda-feira, 15, em instituição de ensino no bairro de Fátima, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/via WhatsApp O POVO

Um suposto ato obsceno foi registrado na noite dessa segunda-feira, 15, no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), localizado no bairro de Fátima, em Fortaleza. O suspeito do caso registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) por difamação. Em apuração inicial, o homem aparentava estar se tocando de forma inapropriada no espaço. O comportamento teria chamado a atenção e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada.

Uece se pronuncia sobre o suposto ato obsceno Em nota enviada ao O POVO, a Uece informou que, após a oitiva da estudante que fez a denúncia, bem como do acusado, não foram encontradas provas que configurassem o delito, sendo todos liberados. "Durante todo o processo, a estudante e outros alunos que acompanharam o caso receberam apoio da Direção do campus, que permanece à disposição da comunidade acadêmica para oferecer a assistência necessária", completa o informe. Polícia Civil investiga suposto ato obsceno na Uece Um registro fotográfico da ocasião mostra a viatura da PMCE nas imediações da instituição de ensino. Ao redor do veículo, um grupo se aproxima, observando a cena.

As circunstâncias do ocorrido são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Confira nota da Uece na íntegra

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) informa que, no último dia 15 de setembro, foi registrado um episódio nas dependências do campus Fátima, envolvendo um jovem acusado de prática de ato obsceno. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local e orientou o encaminhamento ao 10º Distrito Policial, seguindo posteriormente para a Delegacia da Mulher. Após a oitiva da estudante que fez a denúncia, bem como do acusado, não foram encontradas provas que configurassem o delito, sendo todos liberados.