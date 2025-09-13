Idosa é presa suspeita de matar sobrinha estrangulada no CE

Uma idosa de 66 anos foi presa suspeita de matar a sobrinha de 36 anos estrangulada. A vítima foi localizada dentro de um imóvel na localidade de Pé do Serrote, no município de Caridade, a 98 quilômetros de Fortaleza, na quarta-feira, 10. A suspeita foi presa na quinta-feira, 11, na mesma região.

O corpo da vítima foi recolhido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o laudo pericial indicou a causa da morte como sendo por esganadura. A investigação revelou que a vítima já vinha sofrendo maus tratos.