Idosa é presa suspeita de matar sobrinha estrangulada no CE

Uma idosa de 66 anos foi presa suspeita de matar a sobrinha de 36 anos estrangulada. A vítima foi localizada dentro de um imóvel na localidade de Pé do Serrote, no município de Caridade, a 98 quilômetros de Fortaleza, na quarta-feira, 10. A suspeita foi presa na quinta-feira, 11, na mesma região.
O corpo da vítima foi recolhido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o laudo pericial indicou a causa da morte como sendo por esganadura. A investigação revelou que a vítima já vinha sofrendo maus tratos.
Diante das diligências, a suspeita foi localizada e identificada como autora do homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ela foi capturada no mesmo imóvel onde o crime aconteceu.
A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Canindé. A suspeita foi colocada à disposição da Justiça e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
