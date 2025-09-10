Mulher é presa com 5 kg de cocaína dentro de bolsa em ônibus em Milagres

Mulher é presa com 5 kg de cocaína dentro de bolsa em ônibus em MilagresSuspeita foi capturada por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira, 10, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Uma mulher de 24 anos foi presa com 5 kg de cocaína dentro de um ônibus por volta das 4h30min da madrugada desta quarta-feira, 10, na rodovia BR 116, em um trecho no município de Milagres, a 485,50 quilômetros de Fortaleza.
A suspeita, natural de Monsenhor Tabosa, estava com entorpecente dentro de uma bolsa localizada junto à poltrona que ela estava sentada. A captura e apreensão do material aconteceu após abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao veículo interestadual.
Conforme a PRF, a mulher foi localizada após análises de risco de inteligência de policiais rodoviários federais e policiais civis da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.
Após a prisão, a suspeita, natural de Monsenhor Tabosa, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. Ela encontra-se à disposição da Justiça. A droga apreendida foi encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.
