Mulher é presa com 5 kg de cocaína dentro de bolsa em ônibus em Milagres

Suspeita foi capturada por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira, 10, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Uma mulher de 24 anos foi presa com 5 kg de cocaína dentro de um ônibus por volta das 4h30min da madrugada desta quarta-feira, 10, na rodovia BR 116, em um trecho no município de Milagres, a 485,50 quilômetros de Fortaleza.

A suspeita, natural de Monsenhor Tabosa, estava com entorpecente dentro de uma bolsa localizada junto à poltrona que ela estava sentada. A captura e apreensão do material aconteceu após abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao veículo interestadual.