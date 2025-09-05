Fisioterapeuta é agredida por motorista de app após adicionar parada em corrida em Fortaleza

Mulher é agredida por motorista de aplicativo em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma fisioterapeuta foi agredida por um motorista de aplicativo após ela adicionar uma parada na corrida feita pela plataforma 99 Pop. O caso aconteceu na terça-feira, 2, no bairro São Gerardo, em Fortaleza. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento da agressão, que começa quando o motorista fecha o porta-malas e atinge a mulher duas vezes.

É possível ainda ver quando o homem puxa o cabelo da fisioterapeuta e a derruba no chão, até que uma pessoa intervém entre os dois. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado contra o suspeito. Após a discussão, o homem foi embora levando pertences da vítima. Ao O POVO, a fisioterapeuta Roberta Leal, 34, relatou que havia solicitado uma corrida com parada em uma padaria. No entanto, ao chegar no estabelecimento, o motorista reclamou da inclusão da parada afirmando que a opção era apenas para embarque e desembarque e não para fazer compras.

A fisioterapeuta estava acompanhada da mãe e do filho peque'no. Após Roberta descer do carro, o motorista passou a reclamar. “Eu perguntei: 'E aí, amigo, o que é que tá acontecendo?' E nesse momento ele disse que era só embarque e desembarque, que ficar parado complica eles”, disse. A vítima conta que afirmou ao motorista que estava pagando pela viagem e, em seguida, ele ficou exaltado, saiu do carro e abriu o porta-malas para retirar o carrinho de bebê do filho da fisioterapeuta. “Eu tive a sensação que ele ia jogar, aí eu coloco o braço para evitar que ele jogue”, conta. Nesse momento, a vítima afirma que ficou embaixo da porta trseira do carro e ele fechou, a atingindo. Após ser agredida, o homem passou a gritar para ela sair do carro.

Em seguida, é possível ver pelas imagens quando a mulher atinge o homem com um tapa e os dois começam a se agredir até o momento em que ela cai no chão após o motorista puxar o seu cabelo. Segundo Roberta, o motorista saiu no carro levando documentos dela e da mãe, cartões de saque, mais de R$ 180, e alguns pertences do seu filho, além de uma lixeira de inox que ela havia acabado de comprar. Ainda segundo a vítima, com as agressões, o homem chegou a quebrar parte do seu óculos de grau.