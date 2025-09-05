Fisioterapeuta é agredida por motorista de app após adicionar parada em corrida em Fortaleza

Fisioterapeuta é agredida por motorista de app após adicionar parada em corrida em FortalezaCaso aconteceu na terça-feira. 2, no bairro São Gerardo; suspeito foi embora levando pertences da vítima. Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a ocorrência
Uma fisioterapeuta foi agredida por um motorista de aplicativo após ela adicionar uma parada na corrida feita pela plataforma 99 Pop. O caso aconteceu na terça-feira, 2, no bairro São Gerardo, em Fortaleza.
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento da agressão, que começa quando o motorista fecha o porta-malas e atinge a mulher duas vezes.
É possível ainda ver quando o homem puxa o cabelo da fisioterapeuta e a derruba no chão, até que uma pessoa intervém entre os dois.
Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado contra o suspeito. Após a discussão, o homem foi embora levando pertences da vítima.
Ao O POVO, a fisioterapeuta Roberta Leal, 34, relatou que havia solicitado uma corrida com parada em uma padaria. No entanto, ao chegar no estabelecimento, o motorista reclamou da inclusão da parada afirmando que a opção era apenas para embarque e desembarque e não para fazer compras.
A fisioterapeuta estava acompanhada da mãe e do filho peque'no. Após Roberta descer do carro, o motorista passou a reclamar. “Eu perguntei: 'E aí, amigo, o que é que tá acontecendo?' E nesse momento ele disse que era só embarque e desembarque, que ficar parado complica eles”, disse.
A vítima conta que afirmou ao motorista que estava pagando pela viagem e, em seguida, ele ficou exaltado, saiu do carro e abriu o porta-malas para retirar o carrinho de bebê do filho da fisioterapeuta. “Eu tive a sensação que ele ia jogar, aí eu coloco o braço para evitar que ele jogue”, conta.
Nesse momento, a vítima afirma que ficou embaixo da porta trseira do carro e ele fechou, a atingindo. Após ser agredida, o homem passou a gritar para ela sair do carro.
Em seguida, é possível ver pelas imagens quando a mulher atinge o homem com um tapa e os dois começam a se agredir até o momento em que ela cai no chão após o motorista puxar o seu cabelo.
Segundo Roberta, o motorista saiu no carro levando documentos dela e da mãe, cartões de saque, mais de R$ 180, e alguns pertences do seu filho, além de uma lixeira de inox que ela havia acabado de comprar.
Ainda segundo a vítima, com as agressões, o homem chegou a quebrar parte do seu óculos de grau.
A fisioterapeuta afirmou que, diante das agressões e por ainda não ter conseguido recuperar seus pertences, o sentimento que fica é o de impunidade. “A sensação é péssima!”, afirma Roberta. Ela ainda aponta que não deseja se tornar mais um número nas estatísticas de mulheres vítimas de agressão.
Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que investiga uma lesão corporal registrada. “A PC-CE orienta que a vítima compareça à unidade policial para repassar mais informações sobre a ocorrência”, disse.
A ocorrência foi registrada por meio de Boletim de Ocorrência (BO) e encaminhada para a Delegacia do 3° Distrito Policial (3° DP), unidade responsável pela apuração do caso.
O POVO procurou à 99 POP para saber se o caso foi reportado pela vítima e se o agressor foi identificado, assim como quais foram os procedimentos adotados pela empresa diante da ocorrência. A matéria será atualizada quando a empresa responder.
